Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

Sofía Avendaño ha reaparecido en redes sociales para dar su opinión sobre el conflicto que tuvieron Alexa Torrex y Karola.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola
Sofía Avendaño opinó sobre el reciente conflicto que tuvieron Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

La modelo paisa Sofía Avendaño compartió en redes su opinión sobre el conflicto entre Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia, defendiendo a la primera y arremetiendo contra la segunda.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Karola dentro de La casa de los famosos Colombia?

En una nueva actividad de etiquetas organizada por El Jefe dentro de la casa, las tensiones se elevaron rápidamente cuando la creadora de contenido cartagenera, Karola Alcendra, aseguró que Alexa Torrex había recibido clases de Melissa Gate para convertirse en toda una villana del reality, pero que estas no le habían servido en lo absoluto.

Alexa Torrex y Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex y Karola protagonizaron un fuerte enfrentamiento en una nueva actividad de etiquetas. (Fotos: Canal RCN)

El comentario provocó un cruce de palabras entre ambas participantes, mientras sus compañeros intentaban mediar y calmar la situación.

Ante este conflicto, Sofía Avendaño, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para compartir su opinión sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre lo ocurrido con Alexa Torrex y Karola?

Por medio de su perfil social, donde suma más de trescientos mil seguidores, la modelo cargó una foto junto a Alexa en sus historias para expresar que no entendía todo el "hate" que estaba recibiendo su amiga y pidiendo que, si entraba a placa de nominación, la apoyaran en su totalidad.

Asimismo, aprovechó para hablar de Karola y decirle que si Alexa recibió clases de Melissa o no era su problema, resaltando que ella usaba pelucas parecidas a las de Gate e incluso las famosas pijamas de Emiro Navarro.

Pero Karola la está copiando con las pelucas y actitudes, y las batas que se las puso fue Emiro. ¿Entonces?", dijo.

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola
Sofía Avendaño expresó que Karola copiaba a Melissa Gate y a Emiro Navarro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Sofía Avendaño es enemiga de Karola Alcendra?

Tras compartir su opinión en redes, varios usuarios le preguntaron a Sofía si le caía mal Karola, a lo que ella respondió que no era así, sino que simplemente no le había gustado el comentario que le hizo a Alexa.

Además, confesó que Karola había sido su favorita desde el inicio, pero que se sintió decepcionada al verla acercarse a quienes había asegurado que le haría la vida imposible dentro del reality de Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

James Rodríguez

James Rodríguez cautivó con baile junto a su hija Salomé Rodríguez

James Rodríguez y su hija Salomé se llevaron todos los elogios de sus seguidores con su coreografía.

Jessica Cediel se mostró molesta en redes Jessica Cediel

Jessica Cediel se mostró molesta en redes y envió fuerte mensaje: "Se me sale mi parte humana"

Jessica Cediel se mostró molesta en redes y compartió una reflexión sobre la importancia de la ética profesional.

Karina García e Isabella Ladera Karina García

Karina García estuvo en el spa de Isabella Ladera y esto le costó arreglarse las uñas; Kris R le pagó

Karina García se encuentra en Miami y mostró cómo le fue en el establecimiento de Isabella Ladera.

Lo más superlike

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes? Melissa Gate

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?

Melissa Gate confesó qué celebridades que le caen bien en La casa de los famosos Colombia 3 tras su pronto regreso.

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz Talento internacional

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología