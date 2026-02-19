Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

La modelo paisa Sofía Avendaño compartió en redes su opinión sobre el conflicto entre Alexa Torrex y Karola en La casa de los famosos Colombia, defendiendo a la primera y arremetiendo contra la segunda.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en internet! Falleció reconocido influenciador tras larga batalla contra el cáncer

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Karola dentro de La casa de los famosos Colombia?

En una nueva actividad de etiquetas organizada por El Jefe dentro de la casa, las tensiones se elevaron rápidamente cuando la creadora de contenido cartagenera, Karola Alcendra, aseguró que Alexa Torrex había recibido clases de Melissa Gate para convertirse en toda una villana del reality, pero que estas no le habían servido en lo absoluto.

Alexa Torrex y Karola protagonizaron un fuerte enfrentamiento en una nueva actividad de etiquetas. (Fotos: Canal RCN)

El comentario provocó un cruce de palabras entre ambas participantes, mientras sus compañeros intentaban mediar y calmar la situación.

Ante este conflicto, Sofía Avendaño, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para compartir su opinión sobre lo ocurrido.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así lucía Beba antes de realizarse procedimiento estético en su rostro, ¿qué se hizo?

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre lo ocurrido con Alexa Torrex y Karola?

Por medio de su perfil social, donde suma más de trescientos mil seguidores, la modelo cargó una foto junto a Alexa en sus historias para expresar que no entendía todo el "hate" que estaba recibiendo su amiga y pidiendo que, si entraba a placa de nominación, la apoyaran en su totalidad.

Asimismo, aprovechó para hablar de Karola y decirle que si Alexa recibió clases de Melissa o no era su problema, resaltando que ella usaba pelucas parecidas a las de Gate e incluso las famosas pijamas de Emiro Navarro.

Pero Karola la está copiando con las pelucas y actitudes, y las batas que se las puso fue Emiro. ¿Entonces?", dijo.

Sofía Avendaño expresó que Karola copiaba a Melissa Gate y a Emiro Navarro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Blessd Manuela QM, la novia de Blessd, revela a sus fans los antojos que ha tenido durante su embarazo

¿Sofía Avendaño es enemiga de Karola Alcendra?

Tras compartir su opinión en redes, varios usuarios le preguntaron a Sofía si le caía mal Karola, a lo que ella respondió que no era así, sino que simplemente no le había gustado el comentario que le hizo a Alexa.

Además, confesó que Karola había sido su favorita desde el inicio, pero que se sintió decepcionada al verla acercarse a quienes había asegurado que le haría la vida imposible dentro del reality de Canal RCN.