Jessica Cediel se mostró molesta en redes y envió fuerte mensaje: "Se me sale mi parte humana"

En medio de una rutina de maquillaje que compartió en su cuenta de Instagram, Jessica Cediel hizo una pausa para expresar su molestia frente a una situación que la llevó a cuestionar el compromiso de algunas personas con su labor profesional.

¿Por qué Jessica Cediel se mostró molesta en redes?

Durante el video, Cediel reconoció que dudó antes de expresar su opinión, pues sabía que podría recibir críticas. Aun así, decidió hablar y manifestó su inconformidad con personas que, según afirmó, no cumplen con los estándares mínimos que exige su profesión.

¿Por qué habrá gente que no es capaz de hacer bien su trabajo? ¿Por qué hay gente que no tiene ética profesional?

Jessica Cediel compartió inconformidad en redes / (Foto de AFP)

En su mensaje cuestionó que haya quienes estén “al servicio de la comunidad” pero no actúen con el compromiso que esa posición implica. También señaló que la ética profesional y la moral no deberían ser opcionales cuando se tiene una responsabilidad frente a otros.

¿Qué dijo Jessica Cediel sobre la ética profesional?

Jessica Cediel aseguró que ejercer una profesión implica un compromiso que va más allá de lo económico o del reconocimiento. Según explicó, la excelencia debe ser un objetivo constante y no algo circunstancial.

Jessica Cediel compartió una reflexión sobre la ética profesional / (Foto de AFP)

La presentadora habló de estándares, vocación y conciencia como elementos fundamentales en cualquier trabajo. En su reflexión sostuvo que las falencias en estos aspectos no deberían pasarse por alto, pues impactan directamente a otras personas.

Además, indicó que este tipo de situaciones no se limitan a un país específico, sino que pueden presentarse en diferentes lugares del mundo y en múltiples profesiones.

¿Qué reflexión hizo Jessica Cediel sobre la responsabilidad social?

Para finalizar su mensaje, Cediel invitó a pensar en la importancia de ponerse en el lugar del otro. Según expresó, cuando una persona logra hacerlo, cambia la manera en que juzga y analiza las situaciones.

"Cuando usted se pone en los zapatos del otro, usted juzga diferente y usted ve las cosas diferentes", afirmó.

Para ella, todo parte del trabajo personal que cada quien haga consigo mismo, pues considera que eso se refleja directamente en la manera en que se asume la responsabilidad con los demás.

Aunque no reveló cuál fue la situación específica que provocó su molestia, sus palabras abrieron conversación en redes sociales y llevaron a varios internautas a compartir sus propias experiencias frente a la ética profesional.