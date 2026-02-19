Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela Gómez se molestó con ciertas actitudes de Beba con Jay Torres al ser casada: esto dijo

Manuela Gómez rompió el silencio tras la incomodidad que sintió con ciertas actitudes de Beba con Jay Torres al ser casada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué Manuela Gómez se molestó con Beba? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios en las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las celebridades que más ha generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas ha sido Beba, quien se ha destacado por compartir su postura y, también, por sus polémicos comentarios.

Por su parte, Beba ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas tras algunos acercamientos que tuvo con el exparticipante Jay Torres. Además, esto genero gran revuelo por parte de los navegantes al ser una mujer comprometida.

¿Qué dijo Manuela Gómez tras algunas actitudes de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que algunas actitudes que Beba ha tenido dentro de La casa de los famosos Colombia, ha generado múltiples posturas por parte de sus compañeros, pues se refleja que no ha tenido los comportamientos adecuados al ser una mujer casada.

Esto dijo Manuela Gómez de Beba. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Manuela Gómez compartió su percepción tras algunas actitudes que Beba tuvo con Jay Torres en La casa de los famosos Colombia, pues le expresó las siguientes palabras a Lorena Altamirano en una reciente conversación:

“A mí me parece que una mujer casada, no se debería comportar de esa manera por cómo se veía la confianza con Jay. Además, mi intuición me decía que ella me iba a nominar. Le di el gusto, qué rabia. Pero, ejemplo, tú estas comprometida con El Flaco y nunca he visto las confianzas que Beba tuvo con Jay. Es más, yo no me comporto así”, agregó Manuela Gómez.

Cabe destacar que Manuela Gómez expresó su enojo tras algunos comportamientos que se evidenciaron entre Beba y Jay Torres, los cuales generaron una gran variedad de comentarios.

¿Qué dijo Jay Torres de su cercanía con Beba? | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Jay Torres tras la presunta cercanía que tuvo con Beba?

Recordemos que hace unos días, los famosos evidenciaron todo tipo de momentos durante el cine de La casa de los famosos Colombia tras alguna cercanía que Jay Torres con Beba. Sin embargo, el cantante, expresó lo siguiente durante una entrevista con ‘Mañana Express’:

“Beba y yo somos amigos. La considero una hermana. Realmente no sé si fue porque compartíamos mucho y se tergiversó una conversación que tuve con Valentino al decir que veo características en ella”, agregó Jay Torres.

