Melissa Gate aconsejó al esposo de Beba y dio su opinión sobre ella en La casa de los famosos

En la mañana de este jueves 19 de febrero, el jefe anunció que Melissa Gate regresa a La casa de los famosos Colombia y en esta temporada, la creadora de contenido estará de visita por unos días, llevando emociones y revolución a la competencia.

Tras este importante anuncio, los fanáticos de Melissa están contando las horas para ver a su reina en La casa más famosa, ya que ellos mismos pidieron verla nuevamente en la pantalla del Canal RCN.

Por su lado, la finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 mostró su emoción tras el regreso al que fue su hogar durante cuatro meses y reveló información en Buen día, Colombia, en donde también le dio un consejo al esposo de Beba.

¿Cuál fue el consejo que le dio Melissa Gate al esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia 2026?

Andrés Gómez, esposo de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba en La casa de los famosos Colombia 2026, estuvo en entrevista junto a Melissa Gate en Buen día, Colombia y allí se conocieron, pues él dijo que no sabía nada de la creadora de contenido.

Melissa Gate habló sin filtros de Beba y lanzó consejo a su esposo. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, la exparticipante aprovechó para darle un consejo sobre la estadía de su esposa en la competencia y le sugirió que no le hiciera caso a los comentarios que hacían sobre Beba, menos cuando hablaban de su supuesta cercanía con Jay Torres.

Andrés las escuchó con atención y asentó con su cabeza, dando a entender que sí haría caso.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Beba de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la misma entrevista en el programa matutino, Melissa Gate sostuvo conversación con los presentadores del programa, quienes le preguntaron por su opinión sobre Beba y ella no dudó en responde frente a su esposo.

Melissa Gate habló de Beba y dejó consejo a su pareja. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido reveló que es “muy linda, que es parada cuando tiene que decir las cosas”, pero despertó dudas y reacciones al decir que “es ingenua”, claramente dentro del juego.

Sin duda, esto dejó mucho qué pensar, quizá porque Melissa ha notado que Valerie ha confiado en personas en las que no debería confiar o cree en cosas que no debería creer dentro de la competencia.

Puede que se entienda el contexto de su comentario cuando ella ingrese a La casa de los famosos Colombia 2026 y le de un par de consejos a los participantes de la temporada.