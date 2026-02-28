Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Castro desató distintas reacciones tras dedicarle romántico mensaje a Westcol

Luisa Castro compartió amorosas fotos y expresó todo su amor por el famoso streamer Westcol.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Westcol, exnovio de Aida Victoria Merlano, ahora es pareja de Luisa Castro.
Luisa Castro usó sus redes sociales para expresarle todo su amor a Westcol.

Luisa Castro usó sus redes sociales para dedicarle un romántico mensaje a Westcol, el famoso streamer antioqueño.

¿Cuál fue el amoroso mensaje que Luisa Castro le dedicó al streamer Westcol?

La creadora de contenido y modelo dejó ver lo enamorada que está del influencer, que además es gran amigo de Blessd.

“Gracias por llegar y enamorarme tanto, me siento tan feliz contigo”, escribió Luisa junto a una fotografía en la que aparece abrazada y dándole un beso a Westcol.

La publicación evidenció la química y conexión que existe entre los influenciadores, aunque también pie a comentarios muy llamativos por parte de los internautas.


Algunos usuarios siguen cuestionando dicha relación y creen que solo sería estrategia, otros, además, le preguntaron a Luisa porque no mostraba de la misma manera a Reykon, con quien también tuvo una relación.

“Con esos regalitos como no?? Porque a Reykon ni siquiera lo presumía”, “yo pienso algo con viajes y regalos, quien no se enamora”, “muy bien dicho amarla tanto porque ella no lo ama”, “la plata enamora rápido. Ya quisiera más de una”.

Desde que se mostraron juntos por primera vez, Westcol y Luisa Castro han dado pie a comentarios y opiniones de todo tipo. Lo cierto es que ellos viven su amor y están felices por estar juntos.

Westcol dio de qué hablar con sus curiosas confesiones.
Westcol contó que el interés por Luisa Castro viene desde mucho tiempo atrás. (Foto AFP: Arturo Holmes).

¿Cómo inició la relación amorosa entre Luisa Castro y Westcol?

Recientemente, en medio de un stream, Westcol reveló otros detalles sobre cómo inició su relación amorosa con Luisa Castro. El creador de contenido manifestó que desde hace tiempo estaba interesado en la modelo, que, cabe recordar, fue novia de La Liendra.

Westcol mencionó que su interés por la influencer venía “desde siempre”. Indicó además que durante años mantuvo ese gusto en privado, mientras ambos desarrollaban sus carreras en el mundo digital.

Luisa Castro y Westcol se han mostrado enamorados en redes.
Luisa Castro y Westcol han presumido su amor en redes sociales. Foto: Freepik

El streamer dio a entender que, aunque coincidían en el mismo entorno de redes sociales, el acercamiento sentimental se dio tiempo después.

Antes de vincularse sentimentalmente con Luisa Castro, Westcol fue pareja de Aida Victoria Merlano, de hecho, se llegó a especular que ambos volverían, esto tras confirmarse el final de la relación de la influenciadora con el padre de su hijo, Juan David Tejada.

¿Cómo reaccionó Luisa Castro ante críticas en redes sociales por su físico?

Luisa Castro le respondió de frente a quienes cuestionan su físico desde las redes sociales. La pereirana envió un contundente mensaje.

No entiendo por qué la gente está tan en contra que uno esté al natural (...) yo me organizo mucho para mis fotos, para todo, pero en mi día a día yo soy muy fresca, tranquilita y me visto de mil formas, urbana, elegante

Castro agregó que “así como cuando uno se puede producir y uno igual se va a ver divino, en la naturalidad también hay mucha belleza, ¿por qué ya todo tiene que ser el filtro perfecto? yo nunca pongo filtro en las historias y ya eso es como lo raro, no entiendo".

El amor entre Westcol y Luisa va viento en popa. Desde hace mucho tiempo, ninguno de los dos se había animado a presumir tanto a su pareja.

