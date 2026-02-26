Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol contó la verdad sobre cómo inició su romance con Luisa Castro; ¿qué dijo el streamer?

Westcol habló sin filtros sobre cómo comenzó su relación sentimental con la creadora de contenido Luisa Casto.

Paola Canastero Prieto
Westcol confirmó que su interés por Luisa Castro venía desde antes
Westcol reveló detalles inéditos del inicio de su relación con Luisa Castro. (Foto: AFP)

Westcol, el streamer colombiano, en una reciente trasmisión en vivo sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón y revelar detalles sobre cómo inició su romance con Luisa Castro.

¿Desde cuándo Westcol le gustaba Luisa Castro?

En el en vivo, relató que su interés por la creadora de contenido no surgió recientemente ni fue producto de un acercamiento casual.

En su canal de Kick, Westcol explicó que desde tiempo atrás sentía atracción por ella y que incluso varias personas de su círculo cercano sabían del gusto que tenía.

De acuerdo con lo que contó, esa admiración existía mucho antes de que comenzaran a mostrarse juntos públicamente.

Westcol mencionó que su interés por la influencer venía “desde siempre”. Indicó además que durante años mantuvo ese gusto en privado, mientras ambos desarrollaban sus carreras en el mundo digital.

Westcol confirmó que su interés por Luisa Castro venía desde antes
Westcol reveló detalles inéditos del inicio de su relación con Luisa Castro

El streamer dio a entender que, aunque coincidían en el mismo entorno de redes sociales, el acercamiento sentimental se dio tiempo después.

¿Cómo se confirmó la relación de Westcol y Luisa Castro?

Con el paso de los meses, la relación evolucionó hasta consolidarse y hacerse visible para sus seguidores.

Tras sus palabras, en redes sociales comenzaron a circular fragmentos del en vivo, generando comentarios entre quienes siguen de cerca la vida personal de ambos creadores.

Algunos recordaron momentos pasados en los que Westcol ya habría demostrado interés por Luisa, incluso antes de confirmar su relación.

Cabe recordar que Luisa Castro y Westcol confirmaron su relación de manera indirecta, luego de varias señales en redes sociales.

Westcol confirmó que su interés por Luisa Castro venía desde antes
Westcol reveló detalles inéditos del inicio de su relación con Luisa Castro. (Foto: Freepik)

Durante semanas circularon imágenes y videos en los que aparecían juntos en viajes y eventos, lo que despertó rumores entre sus seguidores.

Sin embargo, la confirmación llegó cuando Westcol publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a Luisa.

Ese mismo día también asistieron juntos a un concierto en Pereira, donde fueron vistos compartiendo y tomados de la mano.

Tras estas apariciones Luisa Castro y Westcol pusieron fin a las especulaciones y dejaron en evidencia que mantenían una relación sentimental.

Aunque ambos no suelen compartir muchos detalles de su romance en redes sociales.

