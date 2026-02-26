Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yana Karpova confesó en Buen Día, Colombia si ha sido infiel o no: esto reveló

Yana Karpova rompió el silencio en Buen Día, Colombia acerca de si alguna vez ha sido infiel o no e internautas dividen opiniones.

¿Yana Karpova ha sido infiel alguna vez? | Foto: Canal RCN

Una de las creadoras de contenido digital a nivel internacional quien ha adquirido gran reconocimiento en sus redes sociales en Colombia, es Yana Karpova, más conocida como ‘La rusa Yana’, quien ha adquirido gran popularidad en las redes sociales.

Además, Yana Karpova adquirió gran visibilidad al ser una de las celebridades en hacer parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, dividió múltiples opiniones desde hace varias semanas tras la confesión que hizo en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, acerca de si ha sido infiel en alguna ocasión o no.

¿Qué dijo Yana Karpova acerca de las infidelidades en Buen Día, Colombia?

Cabe destacar que Yana Karpova se ha destacado en sus redes sociales al contarles varios acontecimientos de su vida personal a sus seguidores, pues no solo es una distinguida creadora de contenido digital, sino que también, es cantante.

Esto reveló Yan Karpova acerca de su vida. | Foto: Canal RCN

Desde luego, la cuenta oficial de Instagram de Buen Día, Colombia compartió recientemente una sorprendente confesión acerca de Yana Karpova, quien dijo varias confesiones.

Sin duda, una de las revelaciones más inesperadas por parte de sus seguidores se trató acerca de si en alguna ocasión ha sido infiel en alguna de sus anteriores relaciones sentimentales, pues detalló lo siguiente:

“Me gusta ‘comer feo’ de vez en cuando para coger defensas”, “nunca he puesto cachos”, “me gustaría tener hijos con un hombre latino”, agregó Yana.

¿Quiénes han sido las exparejas de Yana Karpova?

Es clave mencionar que Yana Karpova se ha destacado no solo por su carrera como artista e influenciadora, sino que también, por las anteriores exparejas que dio a conocer públicamente.

Estas son algunas exparejas de Yana Karpova. | Foto: Buen Día, Colombia

Por un lado, Yana sostuvo una relación amorosa con Cris Valencia, quien se ha destacado en ser uno de los influenciadores con gran acogida mediante sus redes. Sin embargo, terminaron hace un largo periodo de tiempo.

Por el otro, Yana dividió opiniones al tener una relación junto a Marlon Solórzano al presumir varios acontecimientos de su exrelación. Sin embargo, terminaron y cada uno siguió con su camino. Así también, la influenciadora está disfrutando de su etapa de soltera, llevando a cabo sus proyectos.

