Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, muestra a Lorenzo hablando y emociona a fans | VIDEO

El actor y cantante venezolano Gabriel Coronel, pareja de la empresaria colombiana Daniela Ospina, llamó la atención en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece su hijo Lorenzo pronunciando algunas palabras.

¿Qué mostró Gabriel Coronel en el video con Lorenzo?

En las imágenes, el pequeño, que tiene 2 años, está en brazos de su padre mientras intenta decir su nombre completo: Lorenzo Coronel Ospina.

En el video, se observa a Lorenzo mientras intenta pronunciar palabras con claridad propia de su edad mientras está cargado por su papá.

El momento compartido en las redes del cantante donde suma más de miles de seguidores generó una ola de reacciones al ver al pequeño hablando y al escuchar la dulce voz del pequeño.

Los mensajes entre los internautas no se hicieron esperar en los que elogiaron al pequeño y resaltar el parecido que tiene físicamente con comentarios como:

“un galán como su papá” o “El Coronel lo dice con acento venezolano y el Ospina con acento colombiano, una belleza”, fueron alguno de los comentario.

Gabriel Coronel sorprende con Lorenzo pronunciando su nombre completo. (Foto: AFP)

Y es que cada vez que Daniela Ospina o Gabriel Coronel comparten contenido del pequeño en redes sociales, Lorenzo suele llevarse el protagonismo entre los internautas.

Además, también ha llamado la atención la relación que mantiene con su hermana mayor, Salomé, fruto de la relación que Daniela Ospina sostuvo con el futbolista colombiano James Rodríguez.

¿Cómo ha sido la historia familiar de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

En distintas publicaciones se ha podido ver a los hermanos compartiendo tiernos momentos, lo que también ha sido comentado por los usuarios en redes sociales.

En 2023, la pareja dio la bienvenida a su hijo en común, Lorenzo Coronel Ospina. Desde entonces, ambos han compartido algunos momentos familiares a través de sus redes sociales, donde muestran detalles de su dinámica como padres.

Gabriel Coronel y Daniela Ospina hicieron pública su relación a finales de octubre de 2021, luego de conocerse por amigos en común y desde ahí no han dejado de ser tema de conversación.

Tras varias semanas de conversaciones, decidieron oficializar su noviazgo. Meses después, en agosto de 2022, el actor le propuso matrimonio a la empresaria colombiana, luego de una propuesta que tuvo lugar en España.

Se ha informado que Gabriel Coronel y Daniela Ospina planean celebrar su boda eclesiástica en este 2026.