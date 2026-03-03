Falleció reconocido piloto automovilístico en extrañas circunstancias
El automovilismo está de luto tras la muerte de un piloto de 42 años. Su familia confirmó la noticia en redes.
El automovilismo estadounidense atraviesa un momento de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de un expiloto con trayectoria en competiciones nacionales.
La noticia generó reacciones inmediatas dentro del entorno de las pistas, donde era recordado no solo por su desempeño al volante, sino también por su labor como mentor y propietario de equipo.
¿Quién es el piloto que falleció?
Se trata de Chase Pistone, expiloto vinculado a competiciones de NASCAR, quien murió a los 42 años.
Pistone provenía de una familia con tradición en el automovilismo y era considerado un corredor de segunda generación. Desde joven se formó en categorías de pista corta, donde comenzó a construir su camino antes de dar el salto a escenarios de mayor nivel.
Aunque no alcanzó gran notoriedad en la máxima categoría, logró consolidar una carrera respetada dentro del circuito, destacándose por su carácter competitivo.
Tras su etapa como piloto activo, continuó ligado al deporte como propietario de equipo y guía de nuevas generaciones, rol que le permitió mantenerse cercano a las pistas.
La noticia fue confirmada por su hermano mayor, Nick, a través de redes sociales. En un mensaje cargado de emoción, expresó su dolor por la pérdida de quien describió como su mejor amigo. Las palabras reflejaron el impacto personal y familiar que deja su partida.
"Bueno, mi hermano menor y mejor amigo se ha ido. Tengo el corazón roto y no sé si alguna vez lo superaré. Ya te extraño, Chase, y espero que estés en un mejor lugar".
La organización Legends Nation también confirmó el fallecimiento y recordó al equipo de Pistone como una presencia fuerte cada vez que salían a competir.
¿Cuál fue la causa de muerte de Chase Pistone?
Hasta el momento no se ha divulgado oficialmente la causa del fallecimiento.
Sin embargo, tras conocerse la noticia, familiares compartieron información relacionada con líneas de ayuda en crisis, lo que generó múltiples reacciones en el entorno deportivo.
El piloto Bubba Wallace también se pronunció en redes sociales, lamentando la pérdida de alguien con quien compartió competencias en categorías formativas.
“Un chico con el que corrí en autos Legends se qu1tó la vida hoy. Sólo un montón de m4ldita tristeza, hombre”, compartió en X.
La comunidad del automovilismo ha expresado su solidaridad con la familia Pistone, recordando a Chase como un competidor apasionado y un hombre comprometido con el deporte que marcó su vida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike