Captan en video a pareja de therians discutiendo por infidelidad: así fue el tenso momento

En redes sociales se hizo viral un corto audiovisual en el que una pareja de therians fue captada discutiendo, al parecer, por infidelidad. El video rápidamente llamó la atención de internautas quienes no dudaron en reaccionar.

¿Cómo fue la tensa discusión de una pareja de therians por infidelidad?

En las últimas semanas, el término therian ha tomado fuerza en redes sociales tras la aparición de personas que se identifican como tal. Se trata de individuos que se autoperciben como diferentes especies animales, siendo perros y gatos los más populares. No obstante, cada vez surgen más casos de otras especies, incluso marinas y reptiles.

Los therian son personas que se identifican con un animal. (Foto IA)

Un usuario en TikTok compartió un video en el que registró lo que sería la primera discusión entre therians por una presunta infidelidad en México. En las imágenes se observa cómo una therian que se identifica como gato le reclama a su pareja, un therian león, luego de que una mujer especializada en descubrir infidelidades le mostrara los mensajes que él habría enviado a otra persona.

Lo llamativo del video es ver cómo la mujer rompe momentáneamente su rol para confrontarlo como cualquier pareja lo haría, exigiendo explicaciones por lo sucedido.

“Vamos a acurrucarnos y a tocarnos nuestras patas”, se lee en los mensajes encontrados en su celular, además de cuestionamientos sobre que ella fuera de una especie distinta a la de él.

De esta manera, el video no tardó en hacerse viral en distintas plataformas digitales, donde generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

¿Qué es un therian?

Los therian son personas que se auto perciben como animales de diferentes especies para actuar como tal. Esta tendencia ha ganado gran popularidad en los últimos meses alrededor del mundo y ya ha generado diversos casos inesperados a los que se suma la primera discusión por infidelidad.

Vale la pena destacar que los therian suelen reunirse en espacios abiertos para interactuar entre ellos y perfeccionar sus habilidades motrices para lograr comportarse casi al 100 % como el animal con el que se identifican.