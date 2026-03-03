Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Captan en video a pareja de therians discutiendo por infidelidad: así fue el tenso momento

Una pareja de therians fue captada en pleno momento de tensión tras una supuesta infidelidad. La escena quedó grabada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Video viral: pareja de therians enfrenta tensa discusión por infidelidad
Video viral: pareja de therians enfrenta tensa discusión por infidelidad. (Foto Freepik).

En redes sociales se hizo viral un corto audiovisual en el que una pareja de therians fue captada discutiendo, al parecer, por infidelidad. El video rápidamente llamó la atención de internautas quienes no dudaron en reaccionar.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la tensa discusión de una pareja de therians por infidelidad?

En las últimas semanas, el término therian ha tomado fuerza en redes sociales tras la aparición de personas que se identifican como tal. Se trata de individuos que se autoperciben como diferentes especies animales, siendo perros y gatos los más populares. No obstante, cada vez surgen más casos de otras especies, incluso marinas y reptiles.

Los therian son personas que se identifican con un animal.
Los therian son personas que se identifican con un animal. (Foto IA)

Un usuario en TikTok compartió un video en el que registró lo que sería la primera discusión entre therians por una presunta infidelidad en México. En las imágenes se observa cómo una therian que se identifica como gato le reclama a su pareja, un therian león, luego de que una mujer especializada en descubrir infidelidades le mostrara los mensajes que él habría enviado a otra persona.

Artículos relacionados

Lo llamativo del video es ver cómo la mujer rompe momentáneamente su rol para confrontarlo como cualquier pareja lo haría, exigiendo explicaciones por lo sucedido.

“Vamos a acurrucarnos y a tocarnos nuestras patas”, se lee en los mensajes encontrados en su celular, además de cuestionamientos sobre que ella fuera de una especie distinta a la de él.

De esta manera, el video no tardó en hacerse viral en distintas plataformas digitales, donde generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

¿Qué es un therian?

Los therian son personas que se auto perciben como animales de diferentes especies para actuar como tal. Esta tendencia ha ganado gran popularidad en los últimos meses alrededor del mundo y ya ha generado diversos casos inesperados a los que se suma la primera discusión por infidelidad.

Artículos relacionados

Vale la pena destacar que los therian suelen reunirse en espacios abiertos para interactuar entre ellos y perfeccionar sus habilidades motrices para lograr comportarse casi al 100 % como el animal con el que se identifican.

J Balvin divide es tendencia tras aparecer disfrazado por video que salió a la luz: ¿es therian?
¿Qué son los therians? | Foto: Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció jugador de fútbol americano en accidente vehicular Viral

Falleció joven promesa del fútbol en un devastador accidente: Esto se sabe

El jugador universitario perdió la vida tras un accidente vehicular ocurrido en Colorado. Autoridades investigan las causas.

Tragedia durante filmación en alta mar dejó un fallecimiento confirmado. Viral

Falleció un hombre durante filmación de serie televisiva en el mar: esto se sabe

Un hombre falleció en un lamentable accidente durante la filmación de una exitosa serie televisiva en el mar.

Pareja trans colombiana está embarazada: con este video lo anunciaron Talento nacional

Pareja trans colombiana está embarazada: con este video lo anunciaron

Pareja trans colombiana se ha convertido en tendencia tras anunciar que están en embarazo y dividen opiniones en redes.

Lo más superlike

Jhonny Rivera enfrenta momento difícil por alarmante diagnóstico en su familia Jhonny Rivera

Angustia en la familia de Jhonny Rivera tras delicado diagnóstico de salud

Jhonny Rivera se mostró preocupado al revelar la delicada enfermedad que le diagnosticaron a ser querido tras su boda.

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Shakira tuvo tenso momento con un fan en México Shakira

Shakira tuvo inesperado incidente con fan en concierto gratuito en México y seguridad intervino

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener