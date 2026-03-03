Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo

La creadora de contenido Manuela QM volvió a abrir su corazón en redes sociales y contó detalles pirvados sobre cómo vivió el inicio de su embarazo.

Desde que anunció que espera un hijo, la modelo ha documentado cada etapa del proceso, en medio de la controversia por los rumores de infidelidad que rodearon su relación con el cantante Blessd.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, Manuela respondió sin filtros cómo atravesó el primer trimestre, una etapa que, según confesó, fue mucho más difícil de lo que imaginaba.

Manuela QM sorprendió al contar cómo sufrió en los primeros meses de gestación. (Foto FreePik)

¿Cómo vivió Manuela QM los primeros meses de su embarazo?

Ante la pregunta directa de un seguidor, la influencer explicó que los primeros meses fueron especialmente complejos.

Contó que tenía poco apetito, dormía muy mal y se sentía extremadamente sensible. “Lloraba mucho”, reveló, dejando claro que fue un periodo cargado de emociones intensas.

Manuela incluso aseguró que hubo momentos en los que no sabía cómo logró sobrellevar esa etapa, pues físicamente se sentía agotada y anímicamente vulnerable.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

Estas experiencias coinciden con lo que señalan diversas publicaciones médicas: durante el primer trimestre el cuerpo atraviesa cambios hormonales drásticos, aumento del volumen sanguíneo y formación de la placenta, factores que pueden provocar cansancio extremo, náuseas, insomnio y cambios de humor.

Pese a lo difícil que fue el inicio, la creadora ha mostrado que actualmente vive su embarazo con mayor tranquilidad y entusiasmo.

¿Qué video compartió Manuela QM mientras escondía su embarazo?

En medio de la dinámica, Manuela también sorprendió al publicar un video grabado cuando ya estaba embarazada, aunque nadie lo sabía. En las imágenes se le ve en un balcón en Medellín, luciendo un abdomen completamente plano.

La influencer acompañó el clip con un mensaje en tono divertido, asegurando que fue justo después de anunciarlo públicamente cuando comenzó a notarse su barriguita, algo que le causó gracia.

¿Cómo se llamará el hijo de Manuela QM y Blessd?

Artículos relacionados Viral Falleció joven promesa del fútbol en un devastador accidente: Esto se sabe

La pareja confirmó el 19 de enero de 2025 que esperan un niño. Aunque Manuela no reveló el nombre, sí aseguró que ya lo tiene decidido y que eligió “el más hermoso”.

En medio de los rumores de ruptura, la influencer eliminó algunas fotos junto al artista, lo que avivó las especulaciones sobre el estado actual de su relación. Sin embargo, ambos continúan enfocados en la llegada de su hijo, una etapa que, según ella misma ha dicho, está transformando por completo su vida.