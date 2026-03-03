Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul no está de acuerdo con el juego de Juanda Caribe y esta son sus razones

Johanna Fadul no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, dio su opinión sobre el conflicto entre Juanda Caribe y Alexa Torrex.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Juanda Caribe y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.
Johanna Fadul opinó sobre la polémica entre Alexa y Juanda. Foto | Canal RCN.

Los recientes conflictos que han protagonizado algunos participantes de La casa de los famosos Colombia, han llevado a que no solo el público opine sobre lo que está sucediendo, pues también ha logrado que exparticipantes de esta tercera temporada también se refieran al tema.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhonna Fadul sobre el enfrentamiento entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul, quien fue expulsada a pocas semanas de haber ingresado a la competencia, no se guardó nada y, fiel a su estilo, también rompió el silencio y expresó su opinión respecto a lo que viene pasando al interior de la competencia, dejando claro que, dadas las circunstancias y el ambiente de la casa, prefiere estar afuera de ella.

Artículos relacionados

"Dios mío quedé, seca, o sea, estoy revisando videos y los mensajes que mandan por DM en Instagram, Dios santo, o sea, creo que salí en el momento perfecto, viendo todo lo que está pasando en la casa siento que es muy triste, o sea, no pertenezco a ese lugar en lo absoluto", señaló.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Jhoanna Fadul a la polémica entre Juanda Caribe y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la exparticipante de esta tercera temporada, dijo que considera que su vida es "demasiado bonita" como para vivir en esa locura, haciendo referencia a la polémica, y aunque no los culpa porque ese comportamiento es resultado del encierro y la dinámica del juego, sí cuestionó la manera en la que las diferencias han llevado a que las personas sobrepasen los límites.

Juanda Caribe y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Johanna Fadul sobre el conflicto entre Juanda y Alexa. Foto | Canal RCN.

"Pero independientemente de eso somos seres humanos razonables e inteligentes para ver los límites, hasta qué punto faltar el respeto", agregó.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre el juego de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Además de manifestar su punto de vista frente a al controversia, la reconocida actriz no perdió la oportunidad pare decir lo que piensa sobre uno de los involucrados en este conflicto, pues dijo de forma contundente que no está de acuerdo con la manera en la que está jugando Juanda Caribe.

Como era de esperarse, las declaraciones de Fadul, desataron diversas reacciones entre los internautas, pues, por un lado, hubo quienes la cuestionaron, sin embargo, hubo otras personas que apoyaron sus palabras.

Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.
Johanna Fadul dio su opinión sobre el conflicto entre Alexa y Juanda Caribe. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera enfrenta momento difícil por alarmante diagnóstico en su familia Jhonny Rivera

Angustia en la familia de Jhonny Rivera tras delicado diagnóstico de salud

Jhonny Rivera se mostró preocupado al revelar la delicada enfermedad que le diagnosticaron a ser querido tras su boda.

Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo Blessd

Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo

La influencer contó que vivió meses difíciles, con insomnio, poco apetito y muchas emociones al inicio de su embarazo.

Jhonny Rivera y Jenny López celebrarán su luna de miel. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera reveló cómo será su luna de miel con Jenny López: ¿para dónde se van?

Jhonny Rivera generó reacciones al revelar cómo sería su luna de miel con Jenny López, con quien viajaran por temas laborales.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Shakira tuvo tenso momento con un fan en México Shakira

Shakira tuvo inesperado incidente con fan en concierto gratuito en México y seguridad intervino

Falleció jugador de fútbol americano en accidente vehicular Viral

Falleció joven promesa del fútbol en un devastador accidente: Esto se sabe

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener