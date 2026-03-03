Johanna Fadul no está de acuerdo con el juego de Juanda Caribe y esta son sus razones

Los recientes conflictos que han protagonizado algunos participantes de La casa de los famosos Colombia, han llevado a que no solo el público opine sobre lo que está sucediendo, pues también ha logrado que exparticipantes de esta tercera temporada también se refieran al tema.

¿Qué dijo Jhonna Fadul sobre el enfrentamiento entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Johanna Fadul, quien fue expulsada a pocas semanas de haber ingresado a la competencia, no se guardó nada y, fiel a su estilo, también rompió el silencio y expresó su opinión respecto a lo que viene pasando al interior de la competencia, dejando claro que, dadas las circunstancias y el ambiente de la casa, prefiere estar afuera de ella.

"Dios mío quedé, seca, o sea, estoy revisando videos y los mensajes que mandan por DM en Instagram, Dios santo, o sea, creo que salí en el momento perfecto, viendo todo lo que está pasando en la casa siento que es muy triste, o sea, no pertenezco a ese lugar en lo absoluto", señaló.

¿Cómo reaccionó Jhoanna Fadul a la polémica entre Juanda Caribe y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la exparticipante de esta tercera temporada, dijo que considera que su vida es "demasiado bonita" como para vivir en esa locura, haciendo referencia a la polémica, y aunque no los culpa porque ese comportamiento es resultado del encierro y la dinámica del juego, sí cuestionó la manera en la que las diferencias han llevado a que las personas sobrepasen los límites.

Esto dijo Johanna Fadul sobre el conflicto entre Juanda y Alexa. Foto | Canal RCN.

"Pero independientemente de eso somos seres humanos razonables e inteligentes para ver los límites, hasta qué punto faltar el respeto", agregó.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre el juego de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Además de manifestar su punto de vista frente a al controversia, la reconocida actriz no perdió la oportunidad pare decir lo que piensa sobre uno de los involucrados en este conflicto, pues dijo de forma contundente que no está de acuerdo con la manera en la que está jugando Juanda Caribe.

Como era de esperarse, las declaraciones de Fadul, desataron diversas reacciones entre los internautas, pues, por un lado, hubo quienes la cuestionaron, sin embargo, hubo otras personas que apoyaron sus palabras.