Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así luciría Karol G si hubiera nacido en otros países, según video creado con IA

Karol G sorprendió en redes tras viralizarse un video con IA que muestra cómo luciría si hubiera nacido en otros países.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karol G fue creada con IA para ver cómo luciría si hubiera nacido en otros países. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images / AFP)

La inteligencia artificial continúa sorprendiendo por su capacidad de crear videos hiperrealistas que fácilmente pueden generar confusión. En esta ocasión, se volvió tendencia un clip que muestra cómo habría lucido Karol G si hubiera nacido en distintos países, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo hubiera lucido Karol G si hubiera nacido en otros países, según la IA?

A través de TikTok se ha viralizado un video que muestra a la cantante colombiana Karol G representada con distintas nacionalidades, imaginando cómo luciría si hubiera nacido en países de diferentes continentes. El clip, creado con inteligencia artificial, ha llamado la atención por su nivel de detalle y realismo.

La IA crea video mostrando a Karol G cómo hubiera lucido si hubiera nacido en otros países
Karol G es viral por video creado con IA que la muestra cómo hubiera lucido si hubiera nacido en otros países. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

En una primera escena, se aprecia a ‘La Bichota’ con piel morena y cabello afro; según la IA, así se vería si hubiera nacido en Nigeria.

Posteriormente, el video la presenta con atuendos y rasgos inspirados en países como Perú, China, India, Estados Unidos, Suecia, Japón, Inglaterra, Egipto, Arabia Saudita y México, desatando todo tipo de comentarios en redes.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol G al ver cómo luciría en otros países según la IA?

Varios seguidores de la cantante de 35 años reaccionaron con humor y comentaron que, afortunadamente, había nacido en Colombia, dejando ver su orgullo por la versión original de la artista.

Otros, en cambio, destacaron que algunas de las interpretaciones creadas por la IA les resultaron llamativas, especialmente las inspiradas en Arabia Saudita, India y Japón.

Incluso, algunos usuarios aprovecharon para volver a compararla con la creadora de contenido mexicana Wendy Guevara, avivando un debate que ya se ha visto antes en redes sociales.

India Japón y la nativa, es que ella es linda", "Menos mal nació en Colombia" y "En todas se ve bien", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

La IA crea video mostrando a Karol G cómo hubiera lucido si hubiera nacido en otros países
Fans de Karol G les gustó algunas versiones internacionales de la cantante. (Foto: Giorgio Viera/ AFP)

Artículos relacionados

¿En qué proyecto está Karol G en este momento?

Actualmente, Karol G se encuentra en un momento activo de su carrera musical, con varios proyectos en marcha.

Recientemente se viralizó un adelanto no oficial de una nueva canción filtrada en redes, donde se puede escuchar su voz en lo que sería un próximo tema, lo cual ha generado expectativa entre sus fans sobre lo que podría anunciar oficialmente pronto.

Además, aunque su más reciente álbum, 'Tropicoqueta' fue lanzado en 2025, sigue vigente en la conversación pública por su impacto y presencia en grandes eventos de la industria musical, y mantiene su relevancia con apariciones, nominaciones y celebraciones de logros recientes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhonny Rivera

Así fue la emotiva llegada de Jhonny Rivera a la iglesia para contraer matrimonio con Jenny López

Jhonny Rivera emocionó a sus fans mostrando un video de cómo fue su llegada a la iglesia de Arabia para su boda con Jenny López.

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz? Jhonny Rivera

Así luce el lugar en el que Jhonny Rivera se casará con Jenny López: ¿qué video salió a la luz?

Sale a la luz un video de cómo luce el lugar donde el cantante Jhonny Rivera se casará con Jenny López.

Jenny López compartió su emotiva reacción horas antes de su matrimonio con Jhonny Rivera: esto dijo Jhonny Rivera

Jenny López se pronunció horas antes de su matrimonio con Jhonny Rivera: esto dijo

Jenny López reaparece en redes compartiendo su reacción tras su próximo matrimonio con el cantante Jhonny Rivera.

Lo más superlike

La Liendra

La Liendra revela detalles de la ceremonia matrimonial de Jhonny Rivera y Jenny López

La Liendra ha dejado ver a sus fans por medio de sus historias de Instagram detalles de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López.

Confesión de Nicolás Arrieta sobre Manuela Gómez causa revuelo La casa de los famosos

Nicolás Arrieta hizo fuerte confesión sobre Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia 2026

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión Talento internacional

Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue? Talento internacional

Falleció reconocido periodista: la televisión está de luto tras inesperada pérdida: ¿quién fue?

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología