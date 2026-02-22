La inteligencia artificial continúa sorprendiendo por su capacidad de crear videos hiperrealistas que fácilmente pueden generar confusión. En esta ocasión, se volvió tendencia un clip que muestra cómo habría lucido Karol G si hubiera nacido en distintos países, desatando todo tipo de reacciones en redes sociales.

¿Cómo hubiera lucido Karol G si hubiera nacido en otros países, según la IA?

A través de TikTok se ha viralizado un video que muestra a la cantante colombiana Karol G representada con distintas nacionalidades, imaginando cómo luciría si hubiera nacido en países de diferentes continentes. El clip, creado con inteligencia artificial, ha llamado la atención por su nivel de detalle y realismo.

Karol G es viral por video creado con IA que la muestra cómo hubiera lucido si hubiera nacido en otros países. (Foto: Amy Sussman/Getty Images/AFP)

En una primera escena, se aprecia a ‘La Bichota’ con piel morena y cabello afro; según la IA, así se vería si hubiera nacido en Nigeria.

Posteriormente, el video la presenta con atuendos y rasgos inspirados en países como Perú, China, India, Estados Unidos, Suecia, Japón, Inglaterra, Egipto, Arabia Saudita y México, desatando todo tipo de comentarios en redes.

¿Cómo reaccionaron los fans de Karol G al ver cómo luciría en otros países según la IA?

Varios seguidores de la cantante de 35 años reaccionaron con humor y comentaron que, afortunadamente, había nacido en Colombia, dejando ver su orgullo por la versión original de la artista.

Otros, en cambio, destacaron que algunas de las interpretaciones creadas por la IA les resultaron llamativas, especialmente las inspiradas en Arabia Saudita, India y Japón.

Incluso, algunos usuarios aprovecharon para volver a compararla con la creadora de contenido mexicana Wendy Guevara, avivando un debate que ya se ha visto antes en redes sociales.

India Japón y la nativa, es que ella es linda", "Menos mal nació en Colombia" y "En todas se ve bien", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Fans de Karol G les gustó algunas versiones internacionales de la cantante. (Foto: Giorgio Viera/ AFP)

¿En qué proyecto está Karol G en este momento?

Actualmente, Karol G se encuentra en un momento activo de su carrera musical, con varios proyectos en marcha.

Recientemente se viralizó un adelanto no oficial de una nueva canción filtrada en redes, donde se puede escuchar su voz en lo que sería un próximo tema, lo cual ha generado expectativa entre sus fans sobre lo que podría anunciar oficialmente pronto.

Además, aunque su más reciente álbum, 'Tropicoqueta' fue lanzado en 2025, sigue vigente en la conversación pública por su impacto y presencia en grandes eventos de la industria musical, y mantiene su relevancia con apariciones, nominaciones y celebraciones de logros recientes.