Hermana de Karol G rompe en llanto tras problemas con su ex, ¿le quiere quitar a su hija?

La influenciadora Verónica Giraldo, hermana de Karol G, ha generado gran preocupación en miles de fanáticos luego de abrir su corazón sobre el difícil momento que atraviesa.

¿Verónica Giraldo terminó con su pareja?

La creadora de contenido confesó que su relación con Jaime Llano, padre de su hija Sophie, se terminó y, al parecer, no de la mejor manera.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, se mostró desde el baño de su casa rompiendo en llanto y contando lo complejo que ha sido para ella esta separación, pues su expareja estaría en medio de un proceso legal para obtener la custodia de la pequeña.

"¿Ustedes pueden creer que me va a llevar a la comisaría? (...) él es una persona que le gusta borrar todo lo que es él y solamente demostrar la porquería que somos nosotras las mujeres, lo mismo hizo con su exmujer, ella lo llevó a comisaría, justamente lo que él va a hacer conmigo lo hizo la exmujer de él", contó.

Señaló que, alguien le mencionó que en la vida no se pel*a ni por hombres ni por los hijos detallando que, aunque le duela en el alma quizás no tener a su hija a su lado, tiene la esperanza de que ella cuando crezca sepa la gran madre que ha sido.

"Muchas veces fallé como mamá, sí, la maternidad no es fácil, pero tampoco es imposible", agregó.

Asimismo, tildó al hombre de narcisista, indicando que su terapeuta se lo había hecho ver, pero ella en su enamoramiento no quiso verlo.

También contó la cantidad de veces que lo ayudó económicamente no solo él, sino a su familia y toda la acogida que le dieron para que le pagaran de esa manera.

¿Fanáticos se alertaron por la situación de la hermana de Karol G?

En medio de su relato, la influenciadora compartió fuertes palabras que dejaron alertados a sus seguidores debido a su delicado estado de salud.

"Ya no me importa que me pase con mi vida porque me quitaron el sentir de vivir la verdad. Yo nunca en mi vida había odi*do a dos personas como lo hago en estos momentos, que es a él y a su mejor amiga que lo ha apoyado en todo", añadió.

Poco después de compartir dichas declaraciones, Verónica eliminó los videos de la red social.