Jhorman Toloza, novio de la influenciadora Alexa Torrex, reapareció en redes sociales luego del 'Congelado' que hizo en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el 'Congelado' del novio de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

El hombre ingresó a La casa de los famosos Colombia durante la gala de este domingo 15 de febrero a visitar a Alexa Torrex por medio de al dinámica del 'Congelado'.

En su visita llenó de elogios y buenos ánimos a la creadora de contenido, reiterándole lo mucho que lo ama y la extraña.

Asimismo, le dedicó fuertes palabras al comediante Juanda Caribe pidiendo que respetara a la influenciadora tras algunas diferencias entre ellos.

¿Qué dijo el novio de Alexa Torrex luego de su 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que mostró que ya retomó su rutina y señaló que tenía bastantes emociones encontradas luego de todo lo que vivió tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

"Estoy feliz de haber visto a mi novia (...) no me gusta verla llorar, pero sabía que eran de alegría, no sé si era una recarga para ella o para mí (...) estoy muy tragado", expresó.

En cuanto a lo que sucedió con Juanda Caribe no se ha querido pronunciar al respecto, dejando en expectativa a los seguidores que quieren saber más al respecto.

Tras su publicación, logró miles de comentarios donde muchos elogiaron la forma en la que se dirigió hacia la participante, mientras que otros no han tardado en criticarlo y tildarlo de interesado.

Muchos también aprovecharon para resaltar que esperan que pueda organizar con El Jefe la boda con Alexa Torrex dentro del reality tal y como se lo propuso en vivo al estar en el set con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Por ahora, Alexa Torrex sigue dando lo mejor de ella en la competencia para seguir avanzando en el juego y no caer en placa de nominación.