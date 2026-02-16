Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Novio de Alexa Torrex reapareció tras 'Congelado' en La casa de los famosos, esto dijo

Pareja de Alexa Torrex se pronunció luego de haber visitado a la influenciadora en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Esposo de Alexa Torrex reapareció luego de estar en La casa de los famosos/Canal RCN

Jhorman Toloza, novio de la influenciadora Alexa Torrex, reapareció en redes sociales luego del 'Congelado' que hizo en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el 'Congelado' del novio de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

El hombre ingresó a La casa de los famosos Colombia durante la gala de este domingo 15 de febrero a visitar a Alexa Torrex por medio de al dinámica del 'Congelado'.

novio de alexa torres tras su congelado

En su visita llenó de elogios y buenos ánimos a la creadora de contenido, reiterándole lo mucho que lo ama y la extraña.

Asimismo, le dedicó fuertes palabras al comediante Juanda Caribe pidiendo que respetara a la influenciadora tras algunas diferencias entre ellos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el novio de Alexa Torrex luego de su 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió un video en el que mostró que ya retomó su rutina y señaló que tenía bastantes emociones encontradas luego de todo lo que vivió tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

novio de alexa torres luego de su congelado

"Estoy feliz de haber visto a mi novia (...) no me gusta verla llorar, pero sabía que eran de alegría, no sé si era una recarga para ella o para mí (...) estoy muy tragado", expresó.

En cuanto a lo que sucedió con Juanda Caribe no se ha querido pronunciar al respecto, dejando en expectativa a los seguidores que quieren saber más al respecto.

Artículos relacionados

Tras su publicación, logró miles de comentarios donde muchos elogiaron la forma en la que se dirigió hacia la participante, mientras que otros no han tardado en criticarlo y tildarlo de interesado.

Muchos también aprovecharon para resaltar que esperan que pueda organizar con El Jefe la boda con Alexa Torrex dentro del reality tal y como se lo propuso en vivo al estar en el set con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Por ahora, Alexa Torrex sigue dando lo mejor de ella en la competencia para seguir avanzando en el juego y no caer en placa de nominación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

¡Luto en redes! Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocido actor quien dejó un importante legado: ¿quién fue?

En las últimas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido actor, quien participó en importantes producciones.

El incómodo momento que vivió Simón de Morat con un supuesto Therian. Talento nacional

Supuesto Therian casi ataca a integrante de Morat en Argentina: aquí el video

En Argentina se popularizó los supuestos Therian, personas que se identifican como animales; uno casi ataca a integrante de Morat.

Lo más superlike

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Expareja de modelo relacionada con Blessd rompe el silencio tras polémica de los chats con el cantante urbano.

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje