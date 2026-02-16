Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Una nueva polémica rodea al cantante Blessdtras la difusión de supuestas conversaciones que lo vinculan con la modelo Ángela Valdivieso.

Los supuestos chats entre ellos comenzaron a circular en redes sociales el pasado fin de semana, generando una ola de reacciones debido a que el cantante urbano recientemente confirmó que su relación con Manuela QM dio un paso adelante y serán papás.

En esta ocasión la situación tomó mayor relevancia cuando apareció la voz de una tercera persona que aseguró haber vivido de cerca los hechos relacionados con la modelo y el cantante paisa.

¿Qué dijo la expareja de Ángela Valdivieso sobre los chats con Blessd?

Sebastián Galeano, señalado como la expareja de Ángela Valdivieso, la modelo con la que se relaciona al cantante urbano paisa, Blessd, decidió pronunciarse mediante un video publicado en su cuenta de TikTok.

En su declaración afirmó que lo expuesto corresponde a situaciones que él asegura haber vivido durante su relación con la creadora de contenido.

Explicó que sus comentarios se basan únicamente en su experiencia personal y que no busca convencer a nadie, sino compartir su versión.

En el video también mencionó que cada persona puede interpretar los chats de forma diferente.

Tras las palabras algunos usuarios reaccionaron con comentarios divididos, pues muchos interpretaron que lo que quería era fama tras la polémica.

¿Por qué Blessd está en medio de la polémica por supuestos chats con la modelo?

Las supuestas capturas difundidas muestran mensajes de carácter personal que habrían sido intercambiados entre el artista urbano y la joven durante enero de 2026.

Según usuarios en redes, las fechas coincidirían con un momento clave en la vida pública del cantante.

También expresó que la publicación habría tenido la intención de perjudicarla, pues según ella esta información no es verdadera.

La situación escaló cuando se reveló su número personal de ella, lo que provocó que recibiera múltiples mensajes y comentarios en distintas plataformas.

Frente a esto, la modelo pidió a los usuarios no creer todo lo que circula en internet y afirmó que se mantiene tranquila ante la situación.

Por su parte, la novia de Blessd habría dejado de seguir al cante en redes sociales, lo que ha avivado más la polémica.