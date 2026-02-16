Bad Bunny y Cazzu se reencuentran en concierto y fans reviven su historia de amor

El segundo show de Bad Bunny en Argentina se convirtió en una de esas noches que trascienden las expectativas de sus seguidores, pues en pleno Día de San Valentín, recibió a Cazzu como invitada especial reviviendo una historia de romance entre los asistentes.

¿Por qué el reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu fue tan significativo?

Bad Bunny sorprendió al invitar a Cazzu a sumarse al espectáculo, pues el gesto no solo respondió a una lógica artística, sino también a una historia compartida que se remonta a los primeros pasos del movimiento trap en Latinoamérica.

El abrazo entre ambos fue uno de los momentos más comentados y para muchos asistentes, la escena evocó una etapa previa al fenómeno global en el que se convirtió Bad Bunny antes de los premios internacionales, solo cuando era un joven artista que comenzaba a tejer vínculos creativos con colegas sudamericanos.

¿Cómo se conectan los inicios de Bad Bunny y Cazzu con esta gira mundial?

Mucho antes de romper récords y encabezar eventos como el Super Bowl o los Grammy, colaboró con referentes de la escena urbana argentina, y en esta ocasión, además de Cazzu, también subieron al escenario Duki y Khea, reforzando la idea de que el espectáculo era, en parte, una celebración de los orígenes de su carrera.

Bad Bunny invitó a Cazzu al escenario durante la segunda fecha de su gira en el Estadio River Plate en Buenos Aires. Foto: AFP - Lisa Lake

¿Qué recuerdos dejó el reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu?

La presencia de Cazzu revivió comentarios sobre aquel breve romance juvenil que ambos compartieron años atrás, una historia que en su momento fue discreta, y que ahora se vio reflejada en dos artistas que volvieron a encontrarse en uno de los estadios más emblemáticos del continente.

Fans recordaron el breve romance entre ambos artistas, ocurrido alrededor de 2017–2018, tras el emotivo momento.(Fotos: AFP)

Además, reviviendo la teoría de que “Callaita” uno de los éxitos musicales más grandes de Bad Bunny, fue inspirado en la artista argentina, con quien, aunque no surgió oficialmente una relación estable, se conoció de primera mano una historia compartida que quedó en la memoria de cada uno de sus fans.