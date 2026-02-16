Jay Torres reveló detalles de su relación con Mariana Zapata y confesó lo que siente por ella

Tras su salida de La casa de los famosos, Jay Torres decidió revelar detalles acerca de algunas de sus relaciones en el reality. El puertoriqueño habló sobre Mariana Zapata y reveló qué siente realmente por ella.

¿Por qué Jay Torres salió de La casa de los famosos?

Jay Torres fue eliminado de La casa de los famosos 2026 este domingo 15 de febrero de 2026. Su salida se debió principalmente a la falta de apoyo del público.

Jay Torres, eliminado de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

En la gala de eliminación, Jay obtuvo el porcentaje más bajo de votaciones entre los nominados, con apenas un 6,55% de los votos de los televidentes, lo que lo obligó a abandonar la casa definitivamente frente a otros participantes como Maiker Smith y Juan Palau.

Antes de irse, Jay cumplió con la última tarea de todo eliminado: dejar a alguien nominado para la siguiente semana. Su elección fue Campanita.

¿Qué dijo Jay Torres sobre sus relaciones en La casa de los famosos?

En medio de una conversación con Karen Sevillano y Vicky Berrío, Jay fue cuestionado acerca de sus vínculos con algunas participantes de La casa de los famosos.

Al escuchar el nombre de Beba, Jay se refirió a ella como "una hermana", destacando que, pese a los comentarios en los que resaltaban una supuesta química, ella siempre había sido respetuosa con su marido.

Jay Torres reveló detalles de su amistad con Beba / (Foto del Canal RCN)

Así mismo, destacó su afinidad con Karola. El puertoriqueño afirmó que, pese al poco tiempo de convivencia, conectó mucho con ella y cambió la percepción inicial que tenía.

¿Qué dijo Jay Torres sobre su relación con Mariana Zapata?

Jay fue claro al hablar de su relación con Mariana Zapata, especialmente después de los momentos de cercanía que protagonizaron dentro del reality. El boricua destacó que Mariana le parece muy linda e interesante, refiriéndose a ella como una "joven echada pa' lante"

Sin embargo, aclaró que, pese a que los dos estaban solteros, no concretaron una relación porque no estaba dentro de sus planes forzarlo. Estas declaraciones llamaron la atención de los internautas, quienes se cuestionan las posibilidades de una relación formal afuera del reality.