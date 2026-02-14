Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

La rapera Cardi B protagonizó un inesperado momento durante su concierto en Las Vegas, cuando sufrió una caída en pleno escenario mientras realizaba una coreografía sentada en una silla.

El hecho ocurrió durante su Little Miss Drama Tour y quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Cardi B protagoniza caída en vivo durante su gira y el momento se hace viral. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué le pasó a Cardi B mientras cantaba?

Durante la interpretación de una de sus canciones, Cardi B se sentó al revés sobre una silla y, como parte de la coreografía, se inclinó hacia atrás. Sin embargo, el objeto perdió estabilidad y se deslizó, provocando que la cantante cayera al suelo frente a miles de personas en el T-Mobile Arena.

El momento generó un breve silencio entre el público, que observó con atención para asegurarse de que la artista no se hubiera lesionado. Afortunadamente, la caída no pasó a mayores y no requirió asistencia médica, según se pudo apreciar en los videos difundidos posteriormente.

¿Cómo reaccionó Cardi B luego de sufrir la caída?

Fiel a su estilo, Cardi B reaccionó con humor y rapidez. Tras caer, realizó un pequeño movimiento de caderas en el suelo, se levantó casi de inmediato y continuó con el espectáculo como si nada hubiera ocurrido. Lejos de mostrarse incómoda, decidió convertir el incidente en parte del show.

Incluso, bromeó con el público al señalar la silla y decir que la culpa no había sido suya, sino “del gobierno”, comentario que desató risas entre los asistentes.

Más tarde, la propia artista compartió el video del momento en sus redes sociales, acompañándolo con un mensaje sarcástico en el que insinuó que el clip parecía generado con inteligencia artificial.

La reacción relajada de la rapera fue ampliamente comentada y celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su profesionalismo y capacidad para manejar imprevistos en vivo. El episodio se suma a otros momentos virales que han marcado la gira, iniciada días antes en California, y reafirma la personalidad espontánea de Cardi B sobre el escenario.

Pese al susto inicial, el concierto continuó sin interrupciones y la artista cerró la noche con normalidad, demostrando que ni una caída logró frenar el ritmo de su presentación.