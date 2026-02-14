Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio conmueve en redes tras rescatar a un perro de ahogarse

Yeferson Cossio rescató a un perrito que nadaba solo en el agua mientras practicaba wakeboard y decidió ayudarlo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yeferson Cossio conmueve en redes tras rescatar a un perro de ahogarse. (Foto Canal RCN) (Foto IA)

El creador de contenido Yeferson Cossio conmovió a miles de usuarios en redes sociales tras compartir un video en el que muestra el momento en el que ayudó a rescatar a un perrito que estuvo a punto de ahogarse mientras se encontraba en el agua.

El hecho ocurrió durante una jornada deportiva y rápidamente generó reacciones de apoyo y admiración.

¿Cómo Yeferson Cossio salvó a un perrito?

A través de sus redes sociales, Yeferson relató que se encontraba practicando wakeboard cuando vivió lo que describió como “lo más random de la vida”.

Mientras realizaba el deporte, las personas que iban en el bote notaron a lo lejos un perrito que nadaba solo, en medio del agua y sin ningún rastro visible de sus dueños.

Al percatarse de la situación, quienes estaban en la embarcación comenzaron a llamar al animal para evitar que siguiera alejándose y corriera riesgo de ahogarse. En el video compartido por el influencer se observa cómo el perrito logra acercarse nadando y subirse al bote, un poco alterado y llorando.

Yeferson Cossio rescata a un perrito que estaba a punto de ahogarse
Yeferson Cossio rescata a un perrito que estaba a punto de ahogarse. (Foto IA)

Una vez a salvo, los presentes intentaron tranquilizarlo, ya que el animal tenía el ritmo cardíaco acelerado. Minutos después, Yeferson aparece en la grabación sorprendido por la escena y preguntando de dónde había salido el perro, a lo que le explican que estaba completamente solo en medio del agua.

Ante la situación, Cossio tomó la decisión de llevar al perrito a un club náutico en Guatapé, con el objetivo de que sus posibles dueños pudieran encontrarlo y reclamarlo. El creador de contenido aclaró que esperará 48 horas para que aparezcan los responsables del animal y, en caso de que nadie lo haga, considerará quedárselo.

En el video también se aprecia que el perrito no quería separarse de Yeferson y se mostraba reacio a bajarse del bote. Solo accedió cuando el influencer decidió acompañarlo, lo que llamó la atención de los seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el acto de Yeferson Cossio?

Las reacciones no tardaron en llegar. Miles de usuarios elogiaron el gesto del creador de contenido, destacando su acción y sensibilidad.

Comentarios como “por cosas así te amo”, “qué grande eres”, “eres un ángel” y “qué bonito contenido” inundaron la publicación, donde muchos también le pidieron que adopte al perrito si no aparecen sus dueños.

Las redes sociales elogiaron el rescate de Yeferson Cossio.
Las redes sociales elogiaron el rescate de Yeferson Cossio. (Foto Canal RCN)
