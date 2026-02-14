Karina García presume el lujoso regalo que recibió de Kris R por San Valentín

Karina García volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de mostrar el regalo que recibió por el Día de San Valentín por parte del cantante urbano Kris R.

La creadora de contenido compartió varios videos en sus historias de Instagram donde dejó ver el detalle que le entregó su pareja.

Karina García muestra el lujoso regalo que le dio Kris R por San Valentín. (Foto Canal RCN)

¿Qué le dio Kris R a Karina García de regalo?

A través de sus historias, Karina publicó imágenes del arreglo floral que recibió. Se trata de un ramo en forma de corazón elaborado con rosas rojas y acompañado de chocolates Ferrero.

El tamaño del arreglo llamó la atención de sus seguidores, ya que se trata de una estructura de gran tamaño.

Además de las flores y los chocolates, el detalle incluía una dedicatoria escrita. En el mensaje, Kris R le expresó palabras de afecto y agradecimiento por su relación.

“Mi amor feliz día de San Valentin, gracias por llegar a mi vida, por darme tanta felicidad. Te admiro, te respeto y te Amo, estoy pa ti hoy y siempre mi niña consentida”, decía la tarjeta que mostró la influenciadora.

Karina no ocultó su emoción y dejó ver en video la dimensión del regalo, que ocupaba un espacio amplio dentro del lugar donde se encontraba.

¿Cuánto costó el ramo de flores de Karina García?

Según lo que se observa en los videos publicados por Karina, el arreglo estaría compuesto por 500 rosas.

De acuerdo con la información de la empresa encargada de elaborar este tipo de diseños florales, un arreglo de estas características tendría un valor aproximado de 1.300.000 pesos colombianos.

El precio generó conversación entre los usuarios, quienes comentaron sobre el costo del detalle y el gesto del cantante.

Kris R sorprende a Karina García con costoso regalo de San Valentín. (Foto Canal RCN) (Foto IA)

¿Cómo reaccionaron las redes ante el regalo a Karina?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos seguidores celebraron el gesto y aseguraron que Karina merece ese tipo de detalles. Algunos usuarios incluso compararon la situación con relaciones pasadas de la creadora de contenido y lanzaron indirectas hacia su expareja.

Sin embargo, también hubo críticas. Varias personas cuestionaron la rapidez con la que la pareja expresa públicamente su amor, señalando que llevan poco tiempo juntos. Otros comentarios se centraron en el tono de la dedicatoria, especialmente en la expresión “niña consentida”, teniendo en cuenta que Karina tiene 36 años.