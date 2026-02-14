Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García presume el lujoso regalo que recibió de Kris R por San Valentín

Karina García mostró el ramo de 500 rosas que le regaló Kris R por San Valentín, un detalle que superaría el millón de pesos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García comparte el lujoso regalo de san valentín que le dio Kris R
Karina García comparte el lujoso regalo de san valentín que le dio Kris R. (Foto Canal RCN)

Karina García volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de mostrar el regalo que recibió por el Día de San Valentín por parte del cantante urbano Kris R.

La creadora de contenido compartió varios videos en sus historias de Instagram donde dejó ver el detalle que le entregó su pareja.

Karina García muestra el lujoso regalo que le dio Kris R por San Valentín
Karina García muestra el lujoso regalo que le dio Kris R por San Valentín. (Foto Canal RCN)

¿Qué le dio Kris R a Karina García de regalo?

A través de sus historias, Karina publicó imágenes del arreglo floral que recibió. Se trata de un ramo en forma de corazón elaborado con rosas rojas y acompañado de chocolates Ferrero.

El tamaño del arreglo llamó la atención de sus seguidores, ya que se trata de una estructura de gran tamaño.

Además de las flores y los chocolates, el detalle incluía una dedicatoria escrita. En el mensaje, Kris R le expresó palabras de afecto y agradecimiento por su relación.

“Mi amor feliz día de San Valentin, gracias por llegar a mi vida, por darme tanta felicidad. Te admiro, te respeto y te Amo, estoy pa ti hoy y siempre mi niña consentida”, decía la tarjeta que mostró la influenciadora.

Karina no ocultó su emoción y dejó ver en video la dimensión del regalo, que ocupaba un espacio amplio dentro del lugar donde se encontraba.

¿Cuánto costó el ramo de flores de Karina García?

Según lo que se observa en los videos publicados por Karina, el arreglo estaría compuesto por 500 rosas.

De acuerdo con la información de la empresa encargada de elaborar este tipo de diseños florales, un arreglo de estas características tendría un valor aproximado de 1.300.000 pesos colombianos.

El precio generó conversación entre los usuarios, quienes comentaron sobre el costo del detalle y el gesto del cantante.

Kris R sorprende a Karina García con costoso regalo de San Valentín
Kris R sorprende a Karina García con costoso regalo de San Valentín. (Foto Canal RCN) (Foto IA)

¿Cómo reaccionaron las redes ante el regalo a Karina?

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos seguidores celebraron el gesto y aseguraron que Karina merece ese tipo de detalles. Algunos usuarios incluso compararon la situación con relaciones pasadas de la creadora de contenido y lanzaron indirectas hacia su expareja.

Sin embargo, también hubo críticas. Varias personas cuestionaron la rapidez con la que la pareja expresa públicamente su amor, señalando que llevan poco tiempo juntos. Otros comentarios se centraron en el tono de la dedicatoria, especialmente en la expresión “niña consentida”, teniendo en cuenta que Karina tiene 36 años.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio conmueve en redes tras rescatar a un perro de ahogarse Yeferson Cossio

Yeferson Cossio conmueve en redes tras rescatar a un perro de ahogarse

Yeferson Cossio rescató a un perrito que nadaba solo en el agua mientras practicaba wakeboard y decidió ayudarlo.

Reconocida actriz lanza llamado urgente por su estado de salud: “Necesito ayuda” Talento internacional

Reconocida actriz lanza llamado urgente por su estado de salud: “Necesito ayuda”

Una actriz de Hollywood pidió ayuda pública al revelar que volvió a diálisis y necesita un donante de riñón con urgencia vital hoy

Aida Victoria Merlano reesponde duda Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano respondió a quién la cuestionó que se deja deslumbrar por los hombres

Aida Victoria Merlano dejó un contundente mensaje a quien la interrogó sobre lo mal que elige los hombres.

Lo más superlike

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

La rapera sufrió una caída durante un concierto en Las Vegas, pero se levantó de inmediato y continuó el show sin detenerse.

LA SUPREMA Y BLESSD Blessd

La Suprema habría reaccionado a supuesta infidelidad de Blessd

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla La casa de los famosos

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones