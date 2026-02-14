Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones culturales más importantes de Colombia, volvió a convertirse en escenario de momentos inesperados.

Durante este fin de semana del 14 de febrero, la fiesta más grande del país reunió no solo a miles de asistentes locales y turistas, sino también a varias figuras públicas que se dejaron ver disfrutando del ambiente festivo en la capital del Atlántico.

En medio de los desfiles y la tradicional Batalla de Flores, un momento protagonizado por dos ex participantes de La casa de los famosos llamó la atención en redes sociales y rápidamente se volvió tema de conversación.

¿Quiénes son los dos ex participantes de La casa de los famosos que se besaron?

Se trata de Marilyn Patiño y Renzo Meneses, quienes fueron captados compartiendo un beso mientras se encontraban sobre una carroza durante la Batalla de Flores. El momento quedó registrado en una historia publicada por el periodista Santiago Vargas.

Marilyn Patiño y Renzo Meneses comparten un beso. (Foto Canal RCN)

En el video se observa cómo varias personas animan a los ex participantes a darse un beso, invitación que ambos aceptan sin mayor resistencia. El gesto fue breve y ocurrió en medio del ambiente festivo propio del Carnaval, marcado por la música, la euforia del público y la interacción constante con los asistentes.

El beso no pasó desapercibido y generó reacciones inmediatas entre seguidores del reality, quienes comenzaron a especular sobre una posible cercanía entre ambos.

Sin embargo, el contexto del evento y el tono del momento hacen pensar que se trató de una situación espontánea, más asociada al ambiente de celebración que a una confirmación de relación sentimental.

¿Marilyn Patiño y Renzo Meneses con pareja?

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado una relación entre ellos. Marilyn Patiño se encuentra soltera tras la pérdida de su último esposo, un proceso personal que ella misma ha mencionado en distintas ocasiones.

Por su parte, Renzo Meneses había mostrado interés sentimental por Mariana Zapata durante su participación en La casa de los famosos. Incluso, tras su eliminación del programa, el actor le dedicó unas palabras en las que expresó su cariño y manifestó que le habría gustado permanecer más tiempo en la competencia para seguir conociéndola.

Desde su salida del reality, no se ha confirmado oficialmente que Renzo mantenga una relación activa con Mariana ni con otra persona.