Marilyn Patiño arremete contra Nicolás Arrieta tras La casa de los famosos: "me da pesar"

Tras su salida de La casa de los famosos, Marilyn Patiño ha revelado lo que realmente piensa acerca de sus excompañeros. Sus declaraciones sobre Nicolás Arrieta fueron de las más comentadas en redes sociales.

¿Cómo es la relación de Marilyn Patiño y Nicolás Arrieta?

En redes afirman que la relación entre Marilyn Patiño y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos estuvo cargada de tensión. Los participantes se vieron envueltos en varias confrontaciones mediante las cuales dejaban claro que su relación no se desarrollaba en los mejores términos.

La relación de Marilyn Patiño y Nicolás Arrieta / (Foto del Canal RCN)

Aunque desde el primer día mostraron su distancia, las dinámicas de juego contribuyeron a que sus diferencias se hicieran más evidentes. Los seguidores afirman que sus conflictos eran de esperarse, pues se trataba de dos personalidades diferentes con carácter similar.

¿Qué ha dicho Nicolás Arrieta sobre Marilyn Patiño?

En varias ocasiones, el creador de contenido dejó claro que Marilyn no era de su total agrado. Uno de los momentos más recordados se llevó a cabo en un posicionamiento. Nicolás cuestionó la autenticidad de Marilyn, sugiriendo que ella no tenía un personaje, sino que simplemente carecía de valores y respeto.

Nicolás Arrieta habla acerca de su relación con Marilyn Patiño / (Fotos del Canal RCN)

En medio de una conversación con sus compañeros, Nicolás la describió como una persona "transparente", en el sentido de que no ocultaba lo que él consideraba falta de valores. Aun así, resaltó que su relación fue insostenible debido a diferentes comentarios que ella lanzó contra él.

¿Qué opinó Marilyn Patiño sobre Nicolás Arrieta?

A través de una entrevista con RCN Radio, Marilyn se sinceró y reveló detalles de su relación con su excompañero de La casa de los famosos. Patiño señaló que, aunque inicio, Nicolás Arrieta le parecía un "espectacular”, con el paso de los días su comportamiento comenzó a cambiar.

Mencionó que Nicolás intentó ponerla en situaciones de presión, usando estrategias que ella describió como “trampas” para provocarle algún error dentro del juego. Asimismo, destacó que, al inicio, lo percibía como alguien con gran potencial y presencia, pero esa imagen cambió conforme avanzaron las dinámicas del reality.

Patiño cerró sus comentarios enviando un saludo al fandom de Nicolás Arrieta, dejando abierta la interpretación sobre su relación dentro de La casa de los famosos. Mientras tanto, los fans continúan comentando y analizando cada palabra y estrategia que los dos mostraron durante su participación en el programa.