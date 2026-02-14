Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina García e Isabella Ladera son amigas?, este fue el mensaje que llamó la atención de los fans

Karina García e Isabella Ladera quedaron en el centro de la conversación luego de un mensaje que causó revuelo en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Afirman amistad entre Karina García e Isabella Ladera
Los rumores de amistad entre Karina García e Isabella Ladera / (Foto del Canal RCN y AFP)

Un intercambio de mensajes en redes sociales posicionó en el centro de la conversación digital a Karina García e Isabella Ladera. Los fans se mostraron sorprendidos al hablar acerca de una gran amistad que, afirman, pasó desapercibida por mucho tiempo.

¿Por qué Isabella Ladera es noticia?

La creadora de contenido se volvió noticia en redes luego de haber confirmado su embarazo el 13 de febrero del 2026. A través de su cuenta de Instagram, Ladera puso fin a meses de rumores al anunciar que espera su segundo hijo (el primero junto a su actual pareja, el modelo peruano Hugo García).

La pareja compartió un post donde Hugo García e Isabella se abrazan y sostienen juntos la ecografía del bebé. La fotografía fue acompañada de un mensaje que emocionó a muchos de los fans en redes:

"Mitad tuya, mitad mía. Nuestro".

¿Por qué Isabella Ladera es noticia?
Isabella Ladera confirma su embarazo / (Foto de AFP)

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre su embarazo?

Como es de esperarse en un segundo embarazo, Isabella ha compartido con mucha naturalidad que esta vez las cosas se sienten distintas. Ladera ha revelado que en este embarazo la barriga le salió mucho más rápido que con Mía.

Debido a esto, a través de su Instagram, compartió que alguna ropa ya no le queda. Frente a un espejo, se tomó una foto en la cual lució una falda y una camisa blanca. Sin embargo, fue el mensaje el que llamó la atención de los internautas.

@karinagarciaoficial te amo! Gracias por hacerme ropa y entender que NADA ME QUEDABA

¿Isabella Ladera y Karina García son amigas?

La publicación fue ampliamente replicada por sus fans, quienes se mostraron confundidos. Teniendo en cuenta que la influencer colombiana, Karina García, cuenta con una marca de ropa, varios de los internautas asumieron que Isabella se refería a ella.

¿Isabella Ladera y Karina García son amigas?
Isabella Ladera y Karina García llaman la atención en redes / (Fotos de AFP y Canal RCN)

Ante esta suposición, en redes se cuestionaron acerca de la supuesta amistad y del origen del vínculo. Sin embargo, muchos ignoraron que la etiqueta no referenciaba a Karina García, ex participante de La casa de los famosos, sino a una amiga de Isabella que cuenta con el mismo nombre y un usuario similar.

El momento continúa generando confusión entre los internautas, quienes halagan el que, afirman, sería el vestuario diseñado por la influencer.

