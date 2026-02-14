Encuentran con vida a reconocido artista colombiano tras varios días desaparecido

Después de más de 48 horas de incertidumbre, las autoridades confirmaron la aparición de un artista colombiano que había sido reportado como desaparecido durante varios días en el Atlántico.

El hallazgo se produjo en la madrugada del 14 de febrero en Barranquilla, donde fue recibido por la Policía y trasladado para valoración médica. El caso había sido reportado tras perderse contacto con él luego de una presentación.

La noticia fue recibida con alivio por familiares, colegas y seguidores, quienes desde el primer momento exigían respuestas sobre su paradero.

¿Quién fue el artista colombiano que recuperó su libertad?

Se trata de DJ Dever, nombre artístico de Deverson José Ríos, reconocido DJ cartagenero.

Según informó la Policía Nacional, el artista fue ubicado en Barranquilla luego de que dos integrantes de su equipo se acercaran voluntariamente a una unidad policia durante la madrugada.

Horas después, el propio DJ Dever se presentó ante las autoridades en un CAI ubicado en el área de Puerto Colombia, donde fue recibido por uniformados. De inmediato, el Gaula activó el protocolo correspondiente y dispuso su traslado a un centro médico para una valoración preventiva.

Las autoridades confirmaron que tanto el artista como las personas que lo acompañaban se encuentran en buen estado de salud y bajo acompañamiento institucional.

La desaparición había sido reportada el 10 de febrero, luego de que se perdiera contacto con el DJ tras una presentación.

Durante los días siguientes, la Policía trabajó en la reconstrucción de sus últimos movimientos, incluyendo la ubicación del vehículo en el que se desplazaba y la recolección de testimonios de personas vinculadas al evento.

Aparece sano y salvo DJ Dever tras varios días desaparecido en el Atlántico. (Foto IA)

¿Qué dijo DJ Dever tras ser encontrado?

Luego de recuperar su libertad, DJ Dever entregó declaraciones en las que relató los momentos de tensión que vivió durante su retención. Aseguró que permaneció más de 70 horas con los ojos vendados y que, en varias ocasiones, le indicaron que sería liberado, situación que se repetía sin cumplirse.

El artista explicó que sus acompañantes estuvieron retenidos en espacios separados y que la incertidumbre fue constante. A pesar de ello, afirmó que se mantuvo firme y con esperanza durante todo el proceso.

“Yo siempre estuve positivo y aferrado a Dios de que habría una salida para este momento”, señaló. También agradeció el respaldo recibido en redes sociales y por parte de la ciudadanía, destacando que ese apoyo fue clave en medio de la situación.