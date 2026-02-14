Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así celebró Karol G su cumpleaños 35: "agradecida con Dios"

La artista Karol G se mostró muy feliz y agradecida de poder cumplir un año más de vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol g en su cumpleaños
Karol G celebra su cumpleaños/AFP: Amy Sussman

La cantante Karol Greveló a sus millones de fanáticos que celebró un año más de vida junto a su familia y allegados.

¿Cómo celebró Karol G su cumpleaños 35?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 71 millones de seguidores, compartió una fotografía en la que se dejó ver muy sonriente y feliz en horas de la mañana de este 14 de febrero, fecha de su cumpleaños.

karol g en su cumpleaños

En la instantánea se dejó ver desde su cuarto, recién levantada, luciendo una cautivadora pijama de color pastel y posando junto a un enorme ponqué decorado con la temática de su más reciente álbum "Tropicoqueta".

Con dicha imagen aprovechó para dedicar emotivas palabras de agradecimiento por poder festejar esta fecha tan importante al lado de sus seres queridos.

"Agradecida con Dios por un año más de vida … por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así … HAPPY BDAY BICHOTA", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el cumpleaños 35 de Karol G?

Luego de su publicación, logró miles de reacciones de sus fieles fanáticos que la llenaron de halagos y felicitaciones por su cumpleaños, donde le desearon lo mejor en este nuevo año de vida y aprovecharon para pedirle que no se ausente tanto de las redes sociales.

karol g celebra su cumpleaños

Además, muchos la cuestionaron sobre la publicación que compartió interpretando una inédita canción y que luego eliminó, dejando a todos con la incertidumbre de por qué bajó dicho contenido.

Asimismo, otros decidieron señalar que es San Valentín para seguirla interrogando sobre su supuesta separación con Feid, quien además se encuentra promocionando su canción "Mírame baby" que realizó junto a Arcángel, la cual muchos han destacado que es una dedicatoria para la Bichota.

Por el momento, sus fanáticos están a la expectativa de que la paisa comparta más imágenes en sus redes sociales sobre lo que fue su celebración de esta fecha tan importante y especial para ella.
También espera que publique la canción que habría prometido como regalo a sus admiradores.

