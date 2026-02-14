Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Suprema habría reaccionado a supuesta infidelidad de Blessd

Fans relacionan mensaje de La Suprema con la polémica de supuesta infidelidad de Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
LA SUPREMA Y BLESSD
Mensaje de La Suprema en plena polémica de Blessd/AFP: Rodrigo Varela

La influenciadora Nicole Rivera, conocida como 'La Suprema', habría reaccionado a la polémica que atraviesa actualmente su expareja, el cantante Blessd por presunta infidelidad a Manuela qm.

La mujer señaló que su expareja habría sido el responsable de compartir los chats para hacerla quedar mal, aclarando que las imágenes estaban fuera de contexto, pues ellos no tenían ningún romance.

El artista Blessd se pronunció desmintiendo dicha situación y aclarando que él está enfocado trabajando en nueva música y compartiendo con su familia.

Tras la polémica que se ha vuelto viral en redes sociales, muchos internautas no han dudado en llenar a la influenciadora La Suprema con comentarios detallando que "ella ganó" al no haberse quedado con Blessd y haberse dado una oportunidad en el amor con otra persona, en este caso con el futbolista colombiano Brahian Palacios, quien juega en el Al-Wasl FC de los Emiratos Árabes Unidos, donde actualmente viven juntos.

En su más reciente publicación en la que mostró un video con su pareja, una seguidora le comentó "Definitivamente ella ganó", a lo que ella le respondió diciendo: "Gracias por estar aquí. La vida no es una competencia con nadie, se trata de crecer y ser mejores nosotros mismos".

Luego de su reacción, varios fanáticos señalaron que habría sido una indirecta por dicha controversia.

Por ahora, La Suprema sigue disfrutando de su romance, mientras Blessd y Manuela qm están a la espera de su primer bebé.

suprema reesponde comentario tras polemica de blessd

Recordemos que, hace algunas semanas los famosos dieron a conocer que Manuela se encuentra en avanzado estado de gestación de su primogénito, quien es niño, pero cuyo nombre todavía no han querido revelar.

Por el momento, los fanáticos de estos famosos siguen a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos tanto en sus temas personales como profesionales.

