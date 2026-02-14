Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Blessd rompió el silencio tras polémica por supuesta infidelidad a Manuela

El artista Blessd se pronunció luego de la polémica que protagoniza tras presunta infidelidad a su novia Manuela, con quien espera un bebé.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd responde a infidelidad
Blessd responde a supuesta infidelidad/AFP: Rodrigo Varela

La cantante Blessd reaccionó luego de la polémica que protagonizó en redes sociales por una presunta infidelidad a su novia Manuela qm, quien se encuentra en embarazo de su primer bebé.

¿Blessd le fue infiel a Manuela qm?

El artista se vio envuelto en una controversia recientemente luego de que en redes sociales se filtraran supuestos chats del reguetonero con una mujer identificada como Ángela Valdivieso.

blessd sobre supuesta infidelidad

En los chats publicados, los dos habrían coqueteado generando diversas reacciones en los internautas.

La mujer se pronunció al respecto indicando que las imágenes las habría publicado su expareja, pero todo estaría fuera de contexto.

¿Blessd reaccionó a su supuesta infidelidad a Manuela qm?

El paisa decidió compartir un video a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, en donde agregó un video de él en concierto y donde mostró lo mucho que está trabajando.

blessd se pronuncia sobre infidelidad

Con dicha grabación, aprovechó para responderles a quienes no han parado de criticarlo por dicha polémica, dejando un contundente mensaje y aclarando que su relación con la influenciadora y madre de su hijo está perfecta pese a los rumores.

Recordemos que, recientemente Manuela cumplió año y este la sorprendió obsequiándole un lujoso carro.

"No crean en chismes, ni en mentiras, que yo estoy bien en mi hogar con mi mujer y mi familia y esperando a mi muchacho", escribió sobre la publicación.

Asimismo, agregó otro video en otra de sus redes sociales en el que señaló que no podía luchar con todo lo que publicaran en su contra, pues siempre cualquier cosa se iba a hacer viral.

"En este mundo entre más bien te ven más quieren dañarte la vida, sin importar nada te quieren ver caer. Yo seguiré trabajando, enfocado y Dios quiera con mi familia", añadió.


Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos dieron su respectiva opinión al respecto, algunos lo llenaron de mensajes de apoyo y cariño, mientras que otros no tardaron en criticarlo y cuestionar su respuesta y comportamiento.

Por el momento, Manuela qm no se ha pronunciado sobre el tema, pero sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda compartir o lo que pueda ocurrir entre ellos.

Mientras tanto, Blessd sigue disfrutando del cariño que les dan sus fieles admiradores y preparándose para lo que serán sus siguientes conciertos a nivel nacional e internacional, donde espera seguir conquistando público que se deleiten con su música.

