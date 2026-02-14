Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla

Honraron la memoria de Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla tras su lamentable fallecimiento.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison jimenez en carnaval de barranquilla
Homenajean a Yeison Jiménez en Barranquilla/Canal RCN

El cantante Yeison Jiménez fue homenajeado durante la coronación del Carnaval de Barranquilla que dio comienzo este viernes 13 de febrero.

Artículos relacionados

¿Cómo homenajearon a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla?

Durante la coronación de la nueva soberana Michelle Char del Carnaval de Barranquilla en la noche de este 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez se coronó la número 90 de la tradicional festividad, y al rey Momo, Adolfo Maury Cabrera.

homenaje a yeison jimenez

En medio del evento, el cantante Juan Carlos Coronel subió a la tarima para interpretar algunas canciones y en medio de su presentación decidió honrar la memoria del artista de música popular, quien falleció el pasado 10 de enero en una trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá junto a varios miembros de sus equipo.

El artista interpretó la canción "El aventurero" de Yeison Jiménez, mientras en las pantallas estaba la imagen del cantante.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los asistentes tras el homenaje a Yeison Jiménez?

Tras su homenaje, los asistentes no dudaron en corear la canción y expresar respeto por aquel momento luego de que la partida del artista dejara un gran vacío en la música regional colombiana.

yeison jimenez en honrado en barranquilla

El emotivo momento se volvió viral en redes sociales, donde varios internautas no han parado de reaccionar al respecto destacando lo mucho que les sigue doliendo el fallecimiento del cantante y resaltando lo mucho que lo recordarán.

Asimismo, han mencionado que, aunque el artista no esté presente físicamente su legdo seguirá vigente.

Cabe destacar que, una de las canciones que más está sonando en las diferentes plataformas streaming de música del artista recientemente es la colaboración que alcanzó a grabar con el cantante reguetonero Maluma, con quien grabó "Con el corazón" en diciembre del 2025.

En el videoclip el paisa enseñó imágenes inéditas de cuando se reunieron para grabar y los felices que estaban ambos de poder hacer una canción juntos.

Artículos relacionados

Por ahora, sus colegas continúan honrando la memoria de Yeison Jiménez en cada concierto, entrevista o oportunidad que tienen, dejando en alto su nombre y recordando lo mucho que lo extrañan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

LA SUPREMA Y BLESSD Blessd

La Suprema habría reaccionado a supuesta infidelidad de Blessd

Fans relacionan mensaje de La Suprema con la polémica de supuesta infidelidad de Blessd.

Blessd responde a infidelidad Blessd

Blessd rompió el silencio tras polémica por supuesta infidelidad a Manuela

El artista Blessd se pronunció luego de la polémica que protagoniza tras presunta infidelidad a su novia Manuela, con quien espera un bebé.

Karol g en su cumpleaños Karol G

Así celebró Karol G su cumpleaños 35: "agradecida con Dios"

La artista Karol G se mostró muy feliz y agradecida de poder cumplir un año más de vida.

Lo más superlike

Sandra Muñoz cambió de look La casa de los famosos

Sandra Muñoz sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

La modelo Sandra Muñoz sorprendió a sus millones de fanáticos con su nueva imagen.

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla La casa de los famosos

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones