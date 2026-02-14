El cantante Yeison Jiménez fue homenajeado durante la coronación del Carnaval de Barranquilla que dio comienzo este viernes 13 de febrero.

¿Cómo homenajearon a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla?

Durante la coronación de la nueva soberana Michelle Char del Carnaval de Barranquilla en la noche de este 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez se coronó la número 90 de la tradicional festividad, y al rey Momo, Adolfo Maury Cabrera.

En medio del evento, el cantante Juan Carlos Coronel subió a la tarima para interpretar algunas canciones y en medio de su presentación decidió honrar la memoria del artista de música popular, quien falleció el pasado 10 de enero en una trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá junto a varios miembros de sus equipo.

El artista interpretó la canción "El aventurero" de Yeison Jiménez, mientras en las pantallas estaba la imagen del cantante.

¿Cómo reaccionaron los asistentes tras el homenaje a Yeison Jiménez?

Tras su homenaje, los asistentes no dudaron en corear la canción y expresar respeto por aquel momento luego de que la partida del artista dejara un gran vacío en la música regional colombiana.

El emotivo momento se volvió viral en redes sociales, donde varios internautas no han parado de reaccionar al respecto destacando lo mucho que les sigue doliendo el fallecimiento del cantante y resaltando lo mucho que lo recordarán.

Asimismo, han mencionado que, aunque el artista no esté presente físicamente su legdo seguirá vigente.

Cabe destacar que, una de las canciones que más está sonando en las diferentes plataformas streaming de música del artista recientemente es la colaboración que alcanzó a grabar con el cantante reguetonero Maluma, con quien grabó "Con el corazón" en diciembre del 2025.

En el videoclip el paisa enseñó imágenes inéditas de cuando se reunieron para grabar y los felices que estaban ambos de poder hacer una canción juntos.

Por ahora, sus colegas continúan honrando la memoria de Yeison Jiménez en cada concierto, entrevista o oportunidad que tienen, dejando en alto su nombre y recordando lo mucho que lo extrañan.