Así presumió Isabella Ladera su enorme barriguita tras confirmar su embarazo

La influenciadora Isabella Ladera se mostró muy feliz luciendo su enorme barriguita de su segundo embarazo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Isabella Ladera presume embarazo
Isabella Ladera presumió su segundo embarazo/AFP: Giorgio Viera

La modelo e influenciadora Isabella Ladera mostró a sus millones de fanáticos cómo luce ahora en su segundo embarazo, fruto de su relación con el deportista peruano Hugo García.

¿Cómo luce Isabella Ladera embarazada?

La modelo dio a conocer a través de sus redes sociales y junto a la revista Hola que está esperando su segundo bebe y primer hijo en común con el atleta.

isabella ladera luce embarazo

En una grabación del detrás de cámaras de la sesión de fotos, la venezolana dejó ver su enorme pancita, de la que se desconoce cuántos meses, pues según detalló no quiere dar muchos detalles al respecto, pues quiere mantener este proceso lo más personal y privado posible.

Tanto así, que dejó entrever que ya sabe si es niño o niña, pero prefirió no decir nada sobre el tema, indicando que están cuidando esos datos entre ellos.

También señaló que tienen varios nombres en la lista, pero todos aplican tanto para niño como para niña.

Recordemos que, Isabella Ladera tiene una hija mayor, Mía Antonella, producto de su relación con Isander Pérez y quien según ella, tomó la noticia de la llegada de un bebé a sus vidas de la mejor manera.

Por su parte, Hugo García también presumió a Isabella Ladera con su barriguita al descubierto mostrando lo feliz que está ella en su embarazo y lo enamorados que están.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos al embarazo de Isabella Ladera?

Tras las publicaciones, miles de fanáticos les dejaron varios mensajes de felicitaciones y buenos deseos en esta etapa tan importante para ella y que tanto soñó vivir nuevamente.

isabella ladera pancita embarazada

Cabe mencionar que la modelo venezolana confesó en repetidas ocasiones lo mucho que soñaba con convertirse en madre nuevamente.

Además, agregó que Hugo García también anhelaba ser papá, por lo que, estaban planeando este momento desde hace un buen tiempo.

Mientras tanto, Isabella Ladera y Hugo García siguen disfrutando de este momento tan importante y especial para ellos; además de seguir enfocados en sus respectivos proyectos y dar algunos detalles a sus fanáticos sobre este proceso que están experimentando juntos.

