Karol G publicó video que relacionan con Feid y minutos después lo eliminó

La cantante Karol G ha causado revuelo entre sus millones de fanáticos luego de haber compartido un video y luego haberlo eliminado.

¿Qué video publicó Karol G?

La artista publicó a través de una de sus redes sociales un video en el que se mostró luciendo muy casual e interpretando lo que sería una nueva canción.

En la grabación se ve interpretando un tema inédito de ella que tendría por nombre "Call me (llámame)" y el cual muchos han relacionado con el artista Feid tras su supuesta ruptura.

La Bichota se dejó ver luciendo un collar de color verde y mostró su portátil con varios stikers, entre ellos los que representan la marca de Feid.

"Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín", escribió sobre la publicación.

Tras su revelación y que con pocos minutos se volviera viral, la paisa sorprendió a todos al eliminar la publicación.

Aunque muchos creían que la cantante les daría un regalo en su fecha de cumpleaños, quedaron a la expectativa luego de que esta decidiera quitar el contenido en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karol G tras su publicación?

Miles de fanáticos reaccionaron a la publicación de la Bichota, la cual varios rescataron, donde muchos han señalado que podría ser una indirecta para Feid, mientras que otros han mencionado que sería una clara muestra de que los artistas siguen juntos.

Cabe destacar que, los artistas no se han pronunciado sobre su supuesta separación, pero recientemente estuvieron en los Grammy, aunque cada uno estuvo por separado, por lo que, esto confirmaría su distancia.

Mientras tanto, varios internautas siguen guardando la esperanza de que ambos sigan juntos, aunque otros han expresado que esperan verlos con nuevas parejas.

Por ahora, Karol G ha estado ausente en redes sociales, peor muy presente en varios eventos, el más reciente en el Super Bowl como parte de la presentación de Bad Bunny.

Por su parte, Feid recientemente estrenó su canción "Mírame Baby" junto al puertorriqueño Arcángel, la cual suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming y la cual muchos han relacionado también con Karol G.