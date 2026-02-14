Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G publicó video que relacionan con Feid y minutos después lo eliminó

La artista Karol G publicó un video sobre San Valentín y después lo quitó de sus redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G y Feid san valentín
Karol G publicó video sobre San Valentín y lo eliminó/AFP: Dia Dipasupil

La cantante Karol G ha causado revuelo entre sus millones de fanáticos luego de haber compartido un video y luego haberlo eliminado.

Artículos relacionados

¿Qué video publicó Karol G?

La artista publicó a través de una de sus redes sociales un video en el que se mostró luciendo muy casual e interpretando lo que sería una nueva canción.

karol g en san valentin

En la grabación se ve interpretando un tema inédito de ella que tendría por nombre "Call me (llámame)" y el cual muchos han relacionado con el artista Feid tras su supuesta ruptura.

La Bichota se dejó ver luciendo un collar de color verde y mostró su portátil con varios stikers, entre ellos los que representan la marca de Feid.

"Esa llamada va a ser el regalito de San Valentín", escribió sobre la publicación.

Tras su revelación y que con pocos minutos se volviera viral, la paisa sorprendió a todos al eliminar la publicación.

Aunque muchos creían que la cantante les daría un regalo en su fecha de cumpleaños, quedaron a la expectativa luego de que esta decidiera quitar el contenido en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karol G tras su publicación?

Miles de fanáticos reaccionaron a la publicación de la Bichota, la cual varios rescataron, donde muchos han señalado que podría ser una indirecta para Feid, mientras que otros han mencionado que sería una clara muestra de que los artistas siguen juntos.

karol g video eliminado de cumpleaños

Cabe destacar que, los artistas no se han pronunciado sobre su supuesta separación, pero recientemente estuvieron en los Grammy, aunque cada uno estuvo por separado, por lo que, esto confirmaría su distancia.

Mientras tanto, varios internautas siguen guardando la esperanza de que ambos sigan juntos, aunque otros han expresado que esperan verlos con nuevas parejas.

Artículos relacionados

Por ahora, Karol G ha estado ausente en redes sociales, peor muy presente en varios eventos, el más reciente en el Super Bowl como parte de la presentación de Bad Bunny.

Por su parte, Feid recientemente estrenó su canción "Mírame Baby" junto al puertorriqueño Arcángel, la cual suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming y la cual muchos han relacionado también con Karol G.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Yeison Jiménez no pudo estar presente para el estreno de su canción con Maluma. Maluma

Se conocen nuevas imágenes del día que Yeison Jiménez y Maluma grabaron su canción

Las cuentas oficiales de Yeison Jiménez y Maluma revelaron nuevas imágenes del encuentro en que grabaron ‘Con el corazón’.

El nombre “Maluma” surge de la unión de las primeras sílabas de Marlli, Luis y Manuela, los nombres de su familia. Maluma

¿Sabías que Maluma no se llama Maluma? Aquí la historia detrás de su nombre

Maluma explicó en un antiguo video de una entrevista, cómo nació su nombre artístico y cuál es su significado real.

El Club AORA, es la nueva iniciativa para la expresión cultural en el FEP 2026 Bogotá

El Club AORA se consolida como uno de los espacios más esperados del FEP 2026, ¿de qué se trata?

El Club AHORA estará presente en el Festival Estéreo Picnic 2026, ofreciendo una experiencia diferente al público.

Lo más superlike

Filtran presuntos chats que vinculan a Blessd con otra mujer mientras su pareja está embarazada Blessd

Filtran presuntos chats que vinculan a Blessd con otra mujer mientras su pareja está embarazada

El cantante urbano vuelve a ser tendencia tras la filtración de presuntos chats que generaron rumores en redes sociales.

Bad Bunny logró impactar a millones de espectadores con su show de medio tiempo. Bad Bunny

Ponen en venta traje de arbusto usado en show de Bad Bunny que se hizo viral, ¿cuánto vale?

Néider García defendió a Maiker en redes sociales. La casa de los famosos

Néider salió en defensa de Maiker Smith por las duras críticas contra el participante: “Contenido sí da”

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones