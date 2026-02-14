Así reaccionó el novio de Isabella Ladera cuando se enteró de su embarazo

La modelo Isabella Ladera ha acaparado la atención de millones de fanáticos luego de confirmar su embarazo, fruto de su relación con el deportista Hugo García.

¿Cómo reaccionó el novio de Isabella Ladera tras enterarse de su embarazo?

La venezolana concedió una entrevista a la revista Hola, donde ofreció detalles de esta nueva etapa en su vida.

Ante la pregunta sobre cómo le dio la noticia a su pareja Hugo García, indicó que le contó de la manera más genuina y amorosa posible.

"Era un sueño de ambos. Estábamos en un parque, entonces yo no hallaba cómo decírselo, porque también quería decírselo en un momento muy tranquilo, prepararle una sorpresa, una cajita, unos globitos, una nota.... Entonces, estábamos en un parque, yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más'. Y llega un momento en que ya se lo digo", contó.

Detalló que él quedó en shock y no paraba de decirle "'¡No puede ser, no puede ser!, 'tanto tiempo esperando esta noticia'".

Confesó que después no pudo contener el llanto y mostrarse muy feliz de saber que su sueño de ser padre al fin se iba a cumplir.

"Desde ese momento no hemos dejado de hablar de la llegada de nuestro bebé y de todos los planes que tenemos", agregó.

Asimismo, relató que en cuanto se enteró que estaba embarazada, a la primera persona que le dio la noticia fue a su mamá, indicando el gran apoyo que ha sido ella en este proceso.

¿Isabella Ladera y Hugo García se van a casar?

La creadora de contenido comentó que todavía no hay planes de matrimonio, pero aclaró que los dos tienen la misma idea de familia, por lo que, podría ser una posibilidad que se darían pronto.

Mientras tanto, los famosos siguen disfrutando de este embarazo, del que se desconoce la cantidad de meses que tiene la modelo, pues según dijo quería guardarse esa información para su privacidad.

De igual manera, está compartiendo algunas imágenes de su embarazo en sus redes sociales.