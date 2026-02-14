Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano respondió a quién la cuestionó que se deja deslumbrar por los hombres

Aida Victoria Merlano dejó un contundente mensaje a quien la interrogó sobre lo mal que elige los hombres.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras crítica de un seguidor?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron sobre por qué una mujer tan enfocada y con visión como ella se deja deslumbrar tan fácil por un hombre, a lo que ella ofreció una contundente respetuosa.

Según detalló la creadora de contenido suele elegir mal porque lo hace desde la idea de poder construir un hogar, pero no siempre las cosas salen como se planean.

"Porque estamos p*tamente rotas. No es que nos deslumbre un hombre, es que nos deslumbra la ilusión de construir el hogar que no tuvimos. Creemos que la felicidad es el marido, la casa y el perro hasta que el marido quema la casa, se lleva al perro y en lugar de dejarte un vacío te hace sentir liberada porque el hogar eras tú, pero no lo sabías", dijo.

Tras su revelación, miles de fanáticos reaccionaron al respecto, algunos dándole la razón y otros cuestionándola.

¿Aida Victoria Merlano está soltera?

La barranquillera se encuentra actualmente soltera luego de su sonada ruptura con Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, con quien no terminó de buena manera, tanto así que en redes sociales comenzaron a lanzarse fuertes críticas.

En redes sociales comenzaron a filtrarse imágenes de Aida Victoria Merlano con el empresario Felipe Zapata luego de su separación con 'el agropecuario', la cual nunca confirmó y que recientemente él dio a conocer que terminó, afirmando que está completamente soltero.

Por ahora, la creadora de contenido se encuentra realizando un viaje por Europa junto a su mejor amigo, compartiendo algunas imágenes de lo que ha sido su paseo.

Según indicó no se llevó a su bebé debido a que está muy pequeño y el clima es bastante cambiante, por lo que, prefirió dejarlo en Medellín bajo el cuidado de sus nanas y sus tías. Reveló que lo extraña bastante.

