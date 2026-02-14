Reconocida actriz lanza llamado urgente por su estado de salud: “Necesito ayuda”

Una reconocida actriz de Hollywood generó preocupación tras compartir un mensaje privado en redes sociales.

Acompañada de fotos junto a su hija, la intérprete habló del complejo momento de salud que atraviesa y pidió apoyo público, dejando ver la urgencia de su situación.

¿Quién es la actriz que está pidiendo ayuda?

Se trata de Bijou Phillips, actriz y modelo estadounidense recordada por su participación en la película Almost Famous.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó un mensaje directo en el que informó que necesita un trasplante de riñón y que está buscando un donante vivo.

Bijou Phillips pidió ayuda para un transplante. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

En la publicación, dividida en varias imágenes, aparece junto a su hija de 11 años, Fianna.

En el texto que acompaña las fotografías, Phillips explicó que hace el llamado como madre soltera y que su prioridad es poder continuar presente en la vida de su hija.

“Necesito ayuda para encontrar un riñón”, escribió, enfatizando que el tiempo es un factor determinante en su proceso médico.

La actriz también compartió detalles de su historia clínica en una sección titulada “Mi historia”, donde explicó que su condición es congénita y que ha enfrentado problemas renales desde el nacimiento.

¿Qué tiene la actriz Bijou Phillips?

Phillips reveló que nació con riñones subdesarrollados y que pasó sus primeros tres meses de vida en una unidad de cuidados intensivos neonatales, donde recibió diálisis.

En 2017 recibió un trasplante gracias a la donación de un amigo cercano, procedimiento que le permitió mejorar su calidad de vida durante varios años.

Sin embargo, después del trasplante presentó múltiples complicaciones médicas. Entre ellas, el virus BK, una afección que suele permanecer inactiva en la mayoría de las personas, pero que puede activarse en pacientes trasplantados debido a los medicamentos inmunosupresores que deben tomar para evitar el rechazo del órgano.

Actualmente, la actriz informó que volvió a diálisis y que está bajo supervisión médica especializada.

Phillips señaló que necesita con urgencia un donante compatible para someterse a un nuevo trasplante y pidió a sus seguidores compartir la información.

Tras su publicación, recibió mensajes de apoyo de amigos y seguidores, quienes expresaron solidaridad ante la situación de salud que enfrenta.