Una insólita venta se ha hecho viral en redes sociales. Una persona ofrece vender un traje de arbusto usado en el show de medio tiempo del Super Bowl, que llevó a cabo el puertorriqueño Bad Bunny.

¿Cuánto vale comprar un disfraz de arbusto usado en el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El arbusto fue un elemento visual clave en la puesta en escena del ‘conejo malo’. Según ha trascendido, el propio artista estuvo al frente de los preparativos para no dejar ningún detalle al azar.

Pues bien, ante el éxito del evento musical, personas han aprovechado la ocasión para hacer dinero con el mobiliario y la utilería del show.

Ese es el caso de una persona, cuya identidad no ha trascendido, que puso en venta un disfraz de arbusto usado en el Halftime Show del Super Bowl. El vendedor ofrece un precio de 5.000 dólares, lo que en moneda colombiana serían más de 18 millones de pesos.

Los arbustos resultaron ser disfraces que tenían puestas muchas personas. Foto: AFP - Josh Edelson

El vendedor afirma que el traje incluye accesorios como pasamontañas, arnés de hombros, conjunto deportivo, guantes, entre otros elementos empleados para dar vida al arbusto. Incluso, se ofrecen unos auriculares usados durante los ensayos.

¿Por qué Bad Bunny usó cañas de azúcar en su show de medio tiempo del Super Bowl?

Los arbustos, aunque prácticamente no se movieron durante el evento, tenían un gran simbolismo dentro de lo que quería trasmitir Bad Bunny. Según medios internacionales, la intención del artista era destacar el valor cultural de la caña de azúcar en marco de la economía e historia de Puerto Rico.

La caña de azúcar es un producto muy importante para ‘La isla del encanto’, pero también está atado a trágicos sucesos padecidos por ancestros a manos de colonos españoles y estadunidenses.

“Bad Bunny seleccionó personalmente los arbustos para los disfraces por lo mucho que significa para él y para Puerto Rico”, le dijo un integrante de la escenografía a la revista Vogue.

300 bailarines hicieron parte de los escenarios expuestos durante el medio tiempo y que fueron perfectamente seleccionados para impactar con su mensaje.

Bad Bunny ha levantado elogios y críticas por su presentación en el Super Bowl 2026. (Foto Emma McIntyre / AFP)

¿Qué dijeron Lady Gaga y Luis Fonsi sobre el show liderado por Bad Bunny en el Super Bowl?

Artistas y celebridades de todo el mundo reaccionaron ante el show de Bad Bunny. Varios latinoamericanos se mostraron orgullosos y felices por el mensaje que quiso transmitir ‘el conejo malo’, pero también hubo dedicatoria de parte de Lady Gaga, a quien el cantante puso a bailar salsa.

“Gracias Benito por incluirme en esta actuación poderosa, importante y significativa. Me siento muy honrado de ser parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo y con tu hermoso corazón y música. Todo mi cariño para Benito, Ricky y todo el elenco”, escribió Gaga en su cuenta personal de Instagram.



Luis Fonsi, por su parte, no pudo contener la emoción y soltó algunas lágrimas en medio del Halftime Show liderado por el boricua.

Querido Benito, lo que hoy hiciste por Puerto Rico no tiene precedentes. Muchos vieron un halftime show de un latino; nosotros vimos a alguien gritando lo que somos: alegría, resiliencia, fuerza, música y unidad. Hoy bailé contigo, canté contigo y también lloré

El medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más esperados por personas de todo el mundo. Lo logrado por Bad Bunny ha causado gran impacto en el planeta, poniéndolo a la par de otros shows de la misma magnitud como los de Michael Jackson o Kendrick Lamar.