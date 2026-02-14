¿Blessd le fue infiel a Manuela QM? La modelo involucrada habló sobre su relación con el cantante

Blessd y Manuela QM vuelven a posicionarse en el centro de la conversación digital tras una polémica por supuesta infidelidad. Ángela Valdivieso, mujer con la que asocian al cantante, rompió el silencio y reveló los detalles de la relación.

¿Cuál es la historia de Blessd y Manuela QM?

La historia entre el cantante de reguetón Blessd (Stiven Mesa Londoño) y la influencer Manuela QM (Manuela Quintero) ha estado marcada por la exposición mediática, rupturas temporales y la inesperada noticia de su paternidad.

La historia de Blessd y Manuela QM / (Foto de AFP y Freepik)

La relación se hizo pública en medio de una controversia en abril de 2024. El streamer Mr. Stiven TC, quien fue pareja de Manuela, afirmó públicamente que el cantante se había involucrado con ella mientras ellos aún tenían un vínculo. Por su parte, la pareja defendió su unión, asegurando que su relación había sido genuina.

A comienzos de 2026, la pareja anunció que está esperando su primer hijo, noticia que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. Blessd compartió una publicación con una ecografía y unos zapatos de bebé, expresando que esta nueva etapa le ha dado paz.

¿Blessd le fue infiel a Manuela QM?

La polémica surgió luego de que la expareja de una mujer, identificada como Ángela Maldivieso, publicara un video en el que expone capturas de pantalla de supuestas conversaciones con Blessd. En el material se observa que todo habría comenzado con reacciones a historias en Instagram y luego habría continuado en WhatsApp.

Crecen rumores de infidelidad de Blessd a Manuela QM / (Foto de AFP y Freepik)

Según lo que se aprecia en el video, el cantante le habría realizado invitaciones a la modelo, motivándola a verse y salir. Estos mensajes llevaron a que los internautas afirmaran que podría tratarse de una infidelidad. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del cantante, ni de Manuela QM.

¿Qué respondió, Ángela Maldivieso, la modelo vinculada a Blessd?

Ángela Maldivieso utilizó sus redes sociales para pronunciarse frente a lo ocurrido. Aseguró que el video fue publicado por su expareja con la intención de afectarla y sostuvo que las capturas fueron tomadas de una conversación privada con su mejor amiga.

En su mensaje, afirmó que no conoce a Blessd y pidió a los usuarios no creer todo lo que circula en redes sociales. También indicó que ha recibido mensajes desafiantes tras la difusión del video.

Hasta ahora, Blessd y Manuela QM no han emitido un comunicado oficial sobre esta situación. Mientras tanto, el tema continúa generando debate digital.