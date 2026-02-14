Manuela QM confirmaría distanciamiento con Blessd tras presunta infidelidad

Una nueva polémica rodea a Blessd luego de que en redes sociales circularan supuestas conversaciones privadas con otra mujer, mientras su pareja, Manuela QM, está en embarazo.

Aunque no existe una confirmación oficial de ruptura, varias señales han sido interpretadas por los seguidores como un indicio de que la pareja atraviesa un momento complejo.

Las capturas y videos difundidos mostrarían intercambios con una creadora de contenido para adult0s entre el 7 y el 21 de enero de 2026. En ese periodo, el cantante ya mantenía su relación y, de hecho, el 19 de enero la pareja confirmó públicamente que espera su primer hijo.

Blessd está envuelto en una nueva polémica de infidelidad. (Foto Franck Fife / AFP)

¿Cómo confirmó Manuela QM que no está bien con Blessd?

Manuela QM no ha emitido declaraciones públicas ni ha publicado mensajes directos sobre la polémica. Sin embargo, sus movimientos en redes sociales llamaron la atención de los usuarios y se convirtieron en el principal foco de análisis.

Uno de los primeros detalles fue que dejó de seguir a Blessd en Instagram, gesto que muchos interpretaron como una reacción inmediata a la filtración de los chats. A esto se sumó un cambio en una de sus publicaciones más recientes junto al cantante.

Se trata de una fotografía publicada el día del cumpleaños de Blessd. En ese momento, Manuela acompañó la imagen con el mensaje: “mi vida, los amo por siempre”, junto a un emoji de un pollito saliendo del cascarón, símbolo que hacía referencia al embarazo que ambos habían anunciado días antes.

Actualmente, la imagen sigue visible en su perfil, pero el texto fue eliminado y solo permanece el emoji.

Para muchos seguidores, este cambio no fue un detalle menor. Por el contrario, fue interpretado como una forma sutil de confirmar que las cosas no estarían bien entre la pareja, especialmente en medio de los rumores que circulaban desde horas antes.

¿Qué respondió Blessed ante los rumores?

Tras la viralización de los supuestos chats, Blessd decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para desmentir la información. En su mensaje, pidió no creer en rumores ni versiones falsas y aseguró que se encuentra bien en su hogar junto a su pareja y su familia, a la espera de su primer hijo.

El cantante también afirmó que, cuando una persona está en un buen momento, suelen surgir intentos por dañar su tranquilidad. Añadió que continuará enfocado en su trabajo, en su fe y en su entorno familiar.

Pese a este pronunciamiento, los seguidores continúan atentos a cualquier nueva señal, ya que los mensajes del artista contrastan con los cambios que Manuela QM ha hecho en sus redes sociales.