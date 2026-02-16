Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso confiesa cómo vive el duelo por Yeison Jiménez: "Estamos muy afectados"

Luis Alfonso recordó a su colega Yeison Jiménez y explicó cómo planea mantener vigente su legado musical en México.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luis Alfonso confiesa cómo vive el duelo por Yeison Jiménez
Luis Alfonso recuerda a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN y AFP)

Luis Alfonso se refirió al impacto que dejó la muerte de Yeison Jiménez en la música y en su vida personal. A un mes de su partida, el artista confesó que el duelo sigue marcando cada presentación y reveló qué decisión tomó para mantener vigente el legado de su amigo en los escenarios.

¿Cómo era la relación de Luis Alfonso con Yeison Jimenez?

En redes, los fans destacan que la relación entre Luis Alfonso y Yeison Jiménez siempre se caracterizó por un profundo respeto, admiración mutua y una amistad genuina que trascendió los escenarios.

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026, Luis Alfonso se ha convertido en una de las figuras más comprometidas con honrar su memoria y proteger su legado.

¿Cómo era la relación de Luis Alfonso con Yeison Jimenez?
La relación de Luis Alfonso con Yeison Jimenez / (Fotos del Canal RCN)

Ambos artistas compartían una conexión muy cercana. Luis Alfonso se refería a él como su "parcero" y "hermano". Tras su partida, Luis Alfonso reveló que Yeison le había confesado en una ocasión que sentía que "no iba a durar mucho", palabras que el cantante recordó con tristeza tras el siniestro.

¿Qué dijo Luis Alfonso sobre la muerte de Yeison Jiménez?

En un encuentro con medios mexicanos, Luis Alfonso afirmó que la noticia fue un shock del que no ha salido. Según relató, se enteró de lo ocurrido mientras se encontraba en un hotel en Bogotá, horas antes de cumplir con una presentación en Duitama.

¿Qué dijo Luis Alfonso sobre la muerte de Yeison Jiménez?
Luis Alfonso recuerda el fallecimiento de Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN y AFP)

El artista explicó que, al inicio, no creyó la información. Fue después de ver los reportes en noticieros y publicaciones en medios que dimensionó lo sucedido. También señaló que las presentaciones posteriores estuvieron marcadas por el duelo y que interpretar canciones relacionadas con su colega ha sido un reto emocional.

De acuerdo con sus palabras, la partida de Yeison afectó a muchos músicos que comparten rutinas similares de viajes constantes por carretera y avión, lo que generó identificación frente a lo ocurrido.

¿Cómo honrará Luis Alfonso el legado de Yeison Jiménez en México?

Luis Alfonso manifestó su intención de mantener vigente la obra musical de Yeison Jiménez durante sus giras, especialmente en México, país que describió como clave en la proyección internacional del cantante fallecido.

Hay que seguir trabajando, seguirla haciendo más grande de lo que él se la soñaba

El artista indicó que el legado que dejó su amigo debe continuar creciendo en los escenarios y que su equipo trabaja para incluir ese repertorio en futuras presentaciones. Además, recordó que su relación trascendía lo profesional, pues coincidían tanto en grabaciones como en encuentros cotidianos en diferentes ciudades.

Luis Alfonso concluyó destacando la hermandad que, según él, caracteriza a la industria musical entre Colombia y México, en medio de un proceso de duelo que continúa.

