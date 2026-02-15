Maluma aparece en foto con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y sorprende en redes

Tras el lanzamiento en YouTube de una canción que realizó Maluma junto a Yeison Jiménez, se reveló una fotografía del artista paisa en redes junto a Sonia Restrepo, desatando diversas reacciones.

¿Cuál es la foto que muestra a Maluma junto a la esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo?

Hace menos de tres días, Maluma sorprendió al publicar en YouTube una canción inédita titulada 'Con el corazón', que grabó junto a Yeison Jiménez el pasado 10 de diciembre, con la que llamó la atención de sus seguidores.

Maluma estrenó canción que grabó junto a Yeison Jiménez en YouTube. (Foto: Tommaso Boddi/Getty Images /AFP)

Tras este lanzamiento, salió a la luz una fotografía del "Pretty Boy" junto a Sonia Restrepo, al parecer tomada durante el rodaje del videoclip, lo que generó múltiples reacciones en redes, donde destacaron su belleza y el apoyo que siempre brindó al artista en su carrera musical.

La imagen muestra a Sonia sonriendo mientras rodea la cintura del paisa, quien luce su característica barba y unos lentes oscuros, y él la abraza colocando su brazo sobre sus hombros.

¿Qué reacciones tuvo la foto de Maluma junto a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

Rápidamente, varios usuarios acudieron al perfil de chismes que difundió la foto para resaltar la belleza de la joven y señalar que, aunque siempre se mantuvo al margen de los reflectores, la imagen evidencia que fue un apoyo incondicional para Yeison.

Ay que admitirlo, es muy hermosa", "Siempre su esposa ahí, detrás de la farándula, detrás de la cámara, pero al lado siempre de su esposo" y "Yeison al parecer fue un hombre muy celoso de su familia y su esposa, y dejar que se tomara una foto con Maluma, quiere decir que confió plenamente en el cantante", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Fans de Yeison Jiménez opinaron sobre la foto de Maluma junto a Sonia Restrepo. (Foto izquierda: Martin Bernetti/AFP | Foto derecha: Romain Maurice/Getty Images/AFP

¿Qué dijo Sonia Restrepo un mes después del fallecimiento de Yeison Jiménez?

A través de su cuenta de Instagram, el pasado 10 de febrero, Sonia Restrepo compartió una conmovedora carta en la que expresó cuánto extraña a Yeison Jiménez.

En el mensaje confesó que aún lo busca en distintos espacios de su hogar y que no logra dimensionar cuánto lo extrañan sus hijos.

Además, reveló que lo llamaba “pollito” y aseguró que siempre recordará al hombre que les enseñó a amar, crecer y mantenerse unidos.