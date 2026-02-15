Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, fue criticado en redes sociales. El familiar del fallecido cantante caldense reaccionó a ese cuestionamiento que recibió en redes sociales.

¿Por qué criticaron en redes sociales a Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez?

Alejandro decidió celebrar el día de San Valentín junto a su novia, pero un internauta le lanzó una inesperada crítica.

“¿Ye le pasó el luto?”, escribió el usuario, a lo que él contestó: “el luto se lleva en el corazón señora… la vida sigue como sigue creciendo su lengua”.

Varios internautas apoyaron las palabras de Alejandro y manifestaron que hace lo correcto, ya que, a pesar de las adversas circunstancias, afirmaron, la vida debe continuar su curso.

Además, los seguidores del hermano de Yeison aplaudieron su relación sentimental y destacaron lo enamorado que se ve.

“Amo ese lugar, se ven divinos. Me encanta verte feliz”, “siempre es bueno despejar un poco la mente”, “hermosa pareja, bendiciones”, “qué viva el amor”, “con amor se cura el corazón”, “qué ricooo”.

El mundo de la música sigue de luto por la inesperada muerte de Yeison Jiménez. Foto: RCN

¿Cuál fue el inédito video que reveló el hermano de Yeison Jiménez?

Hace escasos días, Alejandro Jiménez dejó ver en redes sociales un inédito video en el que se le ve al lado del artista que perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá.

En el audiovisual se puede observar al joven disfrutando junto al artista de lo que parece ser un concierto de música urbana, pues a su alrededor se puede observar personas que estarían ubicadas en las graderías de un recinto mientras suena música de fondo.



La grabación fue acompañada de un extenso mensaje en el que Alejandro expresó su dolor tras un mes de la muerte del cantante de música popular. El joven mencionó que pese a que ya pasó un tiempo prolongado desde que recibieron la lamentable noticia sigue esperando que sea un error.

¿Cómo se llama la canción que Yeison Jiménez grabó junto a Maluma?

La muerte de Yeison Jiménez ha generado un gran vacío en el mundo de la música. A sus 34 años, el hombre nacido en Manzanares ya había logrado convertirse en un gran referente de su género.

Jiménez tenía planeado hacer este año un segundo concierto en El Campín, pero sus planes se vieron frustrados con el accidente. También planeaba lanzar nueva música; uno de esos temas que pudo grabar fue junto a Maluma, el cual se estrenó recientemente.

Maluma y Yeison Jiménez grabaron una canción juntos, titulada 'Con el corazón'. Fotos: AFP / John Nacion - Rodrigo Varela

‘Con el corazón’ se llama la canción que en pocas horas ya suma una importante cantidad de reproducciones en YouTube. Esta unión significó un verdadero hito, pues se trata de la mezcla de dos ritmos muy diferente, el urbano y el popular.

Esta no será la última canción que será estrenada de Yeison tras su muerte. Según contó su productor, Georgy Parra, al menos tres álbumes vienen en camino.