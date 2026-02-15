Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta revela en La casa de los famosos Colombia la pesadilla que tuvo con Yina Calderón

Nicolás Arrieta sorprendió a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3 al contar la pesadilla que tuvo con Yina Calderón.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nicolás Arrieta mostró su preocupación a sus compañeros con la pesadilla que tuvo con Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

El influencer bogotano Nicolás Arrieta ha dejado anonadados a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3, al revelarles una pesadilla que tuvo con Yina Calderón.

¿Qué contó Nicolás Arrieta sobre la pesadilla que tuvo con Yina Calderón?

Tras varias semanas dentro del reality de Canal RCN, el youtuber de 34 años ha confesado que tuvo una pesadilla con Yina, luego de que Mariana Zapata le preguntara cómo han sido sus sueños durante su estadía en la casa de El Jefe.

Nicolás Arrieta, influencer bogotano en La casa de los famosos Colombia 3
Nicolás Arrieta dejó ver su preocupación con el inesperado sueño que tuvo con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Según relató, en sus sueños El Jefe anunció el ingreso de una nueva participante y pudo observar que se trataba de la empresaria que entró en tacones llamando la atención, lo que a él en el sueño le pareció patético.

Sin embargo, aseguró que en su sueño todo dio un giro inesperado cuando descubrió que la mujer que parecía ser la huilense no era ella, sino otra cuya belleza llamó su atención, aunque no logró identificar quién era.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la pesadilla de Nicolás Arrieta con Yina Calderón?

Como era de esperarse en redes, varios usuarios se tomaron la interpretación de Nicolás de manera jocosa y aseguraron que no tuvo una pesadilla, sino que lo que vio fue una de película de terror.

Otros, en cambio, mostraron cierta molestia, expresando que los participantes ya deberían dejar atrás a los famosos de otras temporadas y no estar mencionándolos durante el programa.

Nicolás Arrieta y Yina Calderón
Usuarios en redes opinaron sobre la pesadilla que tuvo Nicolás Arrieta con Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

¿Cómo ha sido la participación de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia?

Nicolás Arrieta se ha ganado el corazón de los colombianos con su inesperado contenido y por su manera de hacer no solo reír a sus compañeros con sus locuras, sino por ser directo con ellos y por los recientes encuentros polémicos que ha tenido con algunos de ellos.

Aunque solo ha estado en placa una vez, ha dejado ver a sus compañeros que es uno de los favoritos del público, lo que ha generado que no lo nominen y se mantenga aún en el juego.

