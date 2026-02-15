Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yina Calderón se casa: así fue la propuesta de matrimonio

Yina Calderón sorprendió al revelar que una de sus hermanas se casa y mostrar el emotivo momento de la propuesta de matrimonio.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hermana de Yina Calderón se casa: así le propusieron matrimonio
Yina Calderón sorprendió a sus seguidores con la propuesta de boda que le hicieron a una de sus hermanas. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Yina Calderón ha dejado ver su felicidad en redes sociales al mostrar cómo fue la propuesta de matrimonio de una de sus hermanas, quien ha decidido casarse.

Artículos relacionados

¿Qué hermana de Yina Calderón se casa?

Por medio de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, la creadora de contenido Yina Calderón ha revelado que su hermana mayor Claudia se casará, revelando cómo le propusieron matrimonio en lo que parece ser una fiesta familiar.

Yina Calderón tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2
Yina Calderón dejó ver en sus redes sociales la felicidad de que una de sus hermanas se casará. (Foto: Canal RCN)

En el video que ha compartido la influenciadora huilense, se observa a Claudia sentada en una silla, mientras muestra el anillo que le dio su prometido en medio de las ovaciones de los presentes.

De igual forma, se escucha de fondo que algún familiar de las hermanas Calderón expresa que no se esperaban esta sorpresa que le ha dado el prometido de Claudia a la mujer.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a la propuesta de matrimonio de una de las hermanas de Yina Calderón?

En medio de los comentarios del video que se ha hecho viral y que han replicado los fans de las hermanas Calderón, varios usuarios dejaron ver su alegría de que una de las hermanas contraerá matrimonio.

Sin embargo, otros dejaron ver su preocupación, señalando que Claudia no se notaba muy contenta con la propuesta, lo que generó un debate entre quienes apreciaron el video.

Otros también expresaron que les gustaba la alegría del sobrino de Yina, quien se mostró muy emotivo al ver que sus padres contraerían nupcias.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2
Fans de Yina Calderón opinaron sobre la propuesta de matrimonio que le hicieron a Claudia, hermana de la influencer. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijeron las hermanas Calderón de la propuesta de matrimonio que le hicieron a Claudia?

Juliana y Leonela compartieron en sus redes el video del momento, dejando ver la emoción y felicidad que ha despertado la noticia entre sus seguidores.

Aunque no revelaron muchos detalles, sí dejaron claro lo felices que están porque una de sus hermanas está consolidando su núcleo familiar, ahora con un compromiso que, según expresaron, será bendecido por la mano de Dios.

Cabe resaltar que la empresaria Yina Calderón no estuvo presente en ese instante, ya que se encuentra en Estados Unidos cumpliendo compromisos de un nuevo proyecto del que hará parte, pero si compartió el emotivo momento en sus redes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Bichota, Karol G, celebró su cumpleaños 35 al lado de Sofía Vergara. Karol G

"Reinas", Karol G celebró su cumpleaños junto a Sofía Vergara: este mensaje le dedicó la actriz

Karol G llegó a los 35 años y, además de compartir una publicación en redes, se mostró celebrando junto a Sofía Vergara.

Sandra Muñoz cambió de look La casa de los famosos

Sandra Muñoz sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

La modelo Sandra Muñoz sorprendió a sus millones de fanáticos con su nueva imagen.

Manuela QM confirmaría distanciamiento con Blessd tras presunta infidelidad Blessd

Manuela QM confirmaría distanciamiento con Blessd tras presunta infidelidad

Gestos en redes de Manuela QM avivaron rumores de crisis con Blessd tras la filtración de presuntos chats.

Lo más superlike

Yeison jimenez en carnaval de barranquilla Yeison Jiménez

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla

Honraron la memoria de Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla tras su lamentable fallecimiento.

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla La casa de los famosos

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones