Yina Calderón ha dejado ver su felicidad en redes sociales al mostrar cómo fue la propuesta de matrimonio de una de sus hermanas, quien ha decidido casarse.

¿Qué hermana de Yina Calderón se casa?

Por medio de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, la creadora de contenido Yina Calderón ha revelado que su hermana mayor Claudia se casará, revelando cómo le propusieron matrimonio en lo que parece ser una fiesta familiar.

Yina Calderón dejó ver en sus redes sociales la felicidad de que una de sus hermanas se casará. (Foto: Canal RCN)

En el video que ha compartido la influenciadora huilense, se observa a Claudia sentada en una silla, mientras muestra el anillo que le dio su prometido en medio de las ovaciones de los presentes.

De igual forma, se escucha de fondo que algún familiar de las hermanas Calderón expresa que no se esperaban esta sorpresa que le ha dado el prometido de Claudia a la mujer.

¿Cómo reaccionaron en redes a la propuesta de matrimonio de una de las hermanas de Yina Calderón?

En medio de los comentarios del video que se ha hecho viral y que han replicado los fans de las hermanas Calderón, varios usuarios dejaron ver su alegría de que una de las hermanas contraerá matrimonio.

Sin embargo, otros dejaron ver su preocupación, señalando que Claudia no se notaba muy contenta con la propuesta, lo que generó un debate entre quienes apreciaron el video.

Otros también expresaron que les gustaba la alegría del sobrino de Yina, quien se mostró muy emotivo al ver que sus padres contraerían nupcias.

Fans de Yina Calderón opinaron sobre la propuesta de matrimonio que le hicieron a Claudia, hermana de la influencer. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron las hermanas Calderón de la propuesta de matrimonio que le hicieron a Claudia?

Juliana y Leonela compartieron en sus redes el video del momento, dejando ver la emoción y felicidad que ha despertado la noticia entre sus seguidores.

Aunque no revelaron muchos detalles, sí dejaron claro lo felices que están porque una de sus hermanas está consolidando su núcleo familiar, ahora con un compromiso que, según expresaron, será bendecido por la mano de Dios.

Cabe resaltar que la empresaria Yina Calderón no estuvo presente en ese instante, ya que se encuentra en Estados Unidos cumpliendo compromisos de un nuevo proyecto del que hará parte, pero si compartió el emotivo momento en sus redes.