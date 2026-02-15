Karol G celebró su cumpleaños 35. La ‘Bichota’ festejó su fecha especial rodeada de amigos y seres queridos.

¿Karol G celebró su cumpleaños 35 junto a Sofía Vergara?

En redes sociales, la cantante paisa recibió cientos de mensajes de felicitación y uno de los más especiales provino de Sofía Vergara, la actriz colombiana que ha logrado amasar una gran fortuna en la industria cinematográfica estadunidense.

En Instagram, donde suma 35 millones de seguidores, la ‘Toti’ le dedicó una publicación a la cantante de música urbana. El post ya superó los 100 mil “likes” y completa casi 1.000 comentarios.

“Feliz cumpleaños a la mas mas!!!”, escribió Vergara junto a dos fotografías y un video que evidencian la complicidad y camaradería que existe entre las celebridades colombianas.

Los internautas quedaron fascinados con la publicación de Vergara y no dudaron en reaccionaron con muchos mensajes, reafirmando que ambas son las auténticas reinas colombianas.

“Este par, son mucho con demasiado...”, “háblenme claro! Reinas de reinas!”, “reinas”, “icónicas”, “poderosa”, “hermosa reina”, comentaros usuarios de redes sociales.

¿Karol G terminó su relación con Feid?

Karol G celebró su cumpleaños número 35 más regia que nunca y nuevamente soltera. El corazón de la Bichota quedó sin dueño luego de que llegara a su final su relación sentimental con Feid, el Ferxxo.

Esa ruptura ha causado gran sorpresa, pues la pareja se veía feliz y muy enamorada. En muchas ocasiones, Feid acompañó a Karol a sus respectivos conciertos, y viceversa, pero la llama del amor se terminó apagando.

La ruptura de Karol G y Feid sigue generando sorpresas. Foto: Mike Coppola

Antes del Ferxxo, Karol G tuvo una relación de tres años con Anuel AA, la cual también llegó a su final.

Los motivos que desencadenaron en el final de esta relación no se han conocido con claridad, pero en redes sociales rondan distintas versiones. La más fuerte es que los artistas no tenían mucho tiempo para verse y compartir debido a sus apretadas agendas profesionales.

¿Feid le lanzó una indirecta a Karol G en su nueva canción?

Por ahora, los cantantes colombianos están totalmente centrados en sus carreras profesionales. En el caso de Feid, recientemente lanzó una nueva canción, mientras que la paisa se está tomando un corto descanso tras la gira de ‘Mañana será bonito’ y la promoción de su álbum ‘Tropicoqueta’.

Respecto a la canción estrenada por el Ferxxo, se titula ‘Mírame baby’ y en ella colabora con Arcángel.

En su nueva canción, Feid le habría mandado una indirecta a su exnovia, Karol G. (AFP/ Ethan Miller)

La canción describe a una mujer que decidió creer comentarios externos y no le dio al hombre la oportunidad de explicar su versión. A lo largo del tema se hace énfasis en la frustración de no haber podido aclarar la situación y en la duda que queda tras el final de una relación.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención del público es aquel en el que el narrador asegura que no sabe mentir y que se queda sin respuesta cuando le preguntan por ella.

Algunos internautas asociaron la letra del sencillo con una posible indirecta de Feid para su ahora exnovia.