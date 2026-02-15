Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro envía emotivo mensaje a Karola por no poder estar cerca de ella en La casa de los famosos

Emiro Navarro sorprendió en redes al enviar un emotivo mensaje a Karola por no poder estar cerca de ella en La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Emiro Navarro y Karola
Emiro Navarro pública mensaje en redes tras no haberse acercado a Karola en la fiesta de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Emiro Navarro se pronunció en redes sociales tras no poder acompañar de cerca a su mejor amiga Karola en la fiesta de anoche en La casa de los famosos Colombia 3, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

El Jefe ha sorprendido a sus habitantes con una nueva fiesta basada en el Carnaval de Barranquilla con invitados especiales como Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia 2
Emiro Navarro rompió su silencio y publicó mensaje tras no haberse acercado a Karola en la fiesta de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, durante la fiesta, Emiro no estuvo cerca de su amiga Karola y esto generó que la misma creadora de contenido rompiera en llanto y expresara a algunos de sus compañeros que le extrañaba la actitud que tuvo el nuevo participante de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Asimismo, en redes sociales, varios fans del reality del Canal RCN dejaron ver su descontento sobre lo sucedido entre los influenciadores, lo que generó que el propio Emiro publicara un mensaje dando a entender que no tenía nada en contra de Karola.

¿Qué publicó Emiro Navarro en redes tras no poder estar cerca de Karola en la fiesta de La casa de los famosos Colombia 3?

Por medio de sus historias de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, el creador de contenido publicó que se sentía triste tras no haber podido estar cerca de su amiga.

Tan cerca, pero tan lejos. Qué difícil fue no poder verte a los ojos y decirte lo mucho que te amo", escribió.

Además, también expresó que estaba orgulloso de Karola y que le enviaba todas las energías, dándola como su ganadora de La casa de los famosos.

Vamos que vamos #TeamKarola", concluyó.

Emiro Navarro y Karola
Karola se mostró afectada tras la actitud de Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes a lo sucedido entre Emiro Navarro y Karola?

Como se mencionó anteriormente, varios usuarios dejaron ver su inconformismo con lo sucedido entre Emiro y Karola, llegando a especular que posiblemente al joven de 23 años le prohibieron acercarse a ella con el fin de evitar darle información del exterior.

Otros, en cambio, lo defendieron, asegurando que su labor fue clara y fue de solo entretener a los habitantes de La casa con su presencia.

 

