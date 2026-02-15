Bad Bunny habría retomado su relación sentimental con Gabriela Berlingeri. El artista y la empresaria fueron captados cenando en un exclusivo lugar de Buenos Aires, Argentina.

¿Bad Bunny se reconcilió con la empresaria e influencer Gabriela Berlingeri?

‘El conejo malo’ viajó a territorio argentino tras su espectacular presentación en el Super Bowl y lo hizo muy bien acompañado.

Benito Antonio y Berlingeri salieron a cenar y dejaron cariñosos momentos. Aunque el artista se cubrió toda la cara, no evitó que la gente lo reconociera y los paparazzis trataran de sacar algún momento relevante.

La cena coincide con la celebración del día de San Valentín, por lo que se especula que el encuentro habría sido la excusa ideal para reafirmar su amor y que suenen campanas de reconciliación.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny y Gabriela son captados en público. La también influencer ya había acompañado al boricua en la pasada gala de los Premios Grammy.

Dichos encuentros sugieren que es una realidad la reconciliación del artista y la empresaria, quienes han tenido varias etapas en su relación. De hecho, el acercamiento se dio luego de que el ‘conejo malo’ terminara definitivamente con Kendall Jenner.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri?

La historia de Bad Bunny con Gabriela Berlingeri se remonta al 2017 cuando se conocieron en un restaurante de Puerto Rico, donde Benito había sido invitado por Zion & Lennox.

Con el tiempo forjaron una gran amistad, la cual trascendió a amor posteriormente. Iniciaron una relación formal y asistieron a un partido de la NBA. Más adelante, el artista terminaría confesando que estaba enamorado de ella.

Cuando Bad Bunny fue portada de una reconocida revista se conoció que Berlingeri había estado detrás de las fotografías que le darían la vuelta al mundo.

Esta relación ha tenido muchas idas y vueltas. En agosto del 2022 se produjo la ruptura y un año más tarde el ‘conejo malo’ ya estaba siendo vinculado con la supermodelo Kendall Jenner.

Bad Bunny terminó hace algunos meses una relación con Kendall Jenner. Foto: AFP - Kevork Djansezian

Kendall y Benito se dieron una oportunidad en el amor; protagonizaron varios momentos juntos, pero la relación llegó a su final. Aun así, cercanos a las celebridades afirmaron que seguían siendo amigos. Al respecto, Kendall vio al ‘conejo malo’ cantando en el Halftime Show del Super Bowl.

¿Quién es Gabriela Berlingeri, la mujer que ha sido novia de Bad Bunny?

Gabriela Berlingeri es empresaria, influencer y diseñadora. Durante la pandemia fundó su marca D29, una idea que nació del tiempo que compartió con Bad Bunny en medio de la emergencia sanitaria.

Gabriela supera los 2 millones de seguidores en Instagram, donde presume su gran belleza y comparte momentos de su día a día. Ya sea como amiga o pareja, la puertorriqueña ha estado junto al artista en sus momentos más importantes.