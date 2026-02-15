Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba y Alexa protagonizaron una nueva discusión en La casa de los famosos: “Mala persona”

Alexa Torrex y Beba cruzaron señalamientos en La casa de los famosos tras un comentario que había hecho la barranquillera.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Alexa Torrex le hizo un fuerte reclamo a Beba en La casa de los famosos.
Alexa Torrex y Beba aumentan la tensión en La casa de los famosos Colombia.

La tensión sigue al límite entre Alexa Torrex y Beba. Las participantes tuvieron un nuevo cruce en el brunch, la dinámica que sirve de antesala a la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Para esta ocasión, los líderes de la semana, Alexa y Juanse Laverde tuvieron la oportunidad de participar del brunch haciendo las preguntas.

¿Por qué volvieron a discutir Alexa Torrex y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez aprovechó el momento para reclamarle a Beba por haberle dicho “vieja” e “inmadura”, pero Alexa también tomó la palabra y se fue en contra de la barranquillera por un reciente comentario que le hizo.

Torrex le reclamó fuertemente a Beba por su supuesta burla acerca de su forma de caminar. La cucuteña reveló que todo tiene que ver con una operación que tuvo tiempo atrás y que le ha ido generando dificultades a la hora de caminar.

Beba y Alexa agudizan la polémica en La casa de los famosos.
Alexa Torrex lloró tras hacerle un reclamo a Beba de la Cruz. Foto: RCN

Lo cierto es que Alexa quedó muy dolida con eso y le lanzó frases a Beba como “mal ser humano, mala amiga, mala persona, hipócrita”, además, la culpó de crearle una inseguridad. Sin embargo, Valerie de la Cruz se defendió y recordó algunos episodios en que se ha sentido afectada por la forma en que Alexa se ha referido a ella, una de estas, cuando la cuestionó por decir que es de la costa.


La cucuteña no pudo contener las lágrimas en medio de su reclamo y reafirmó que la tensión con Beba está lejos de disiparse.

Artículos relacionados

Los últimos posicionamientos han estado cargados de tensión entre Alexa y Beba. En una ocasión, Torrex comió una cebolla mientras la deportista le hablaba; posteriormente, la misma influenciadora sacó un pedazo de papel higiénico a de la Cruz y lanzó una fuerte frase ante ella.

¿Por qué Beba de la Cruz se disculpó con Manuela Gómez en La casa de los famosos?

Beba de la Cruz le pidió disculpas a Manuela Gómez por haberle dicho “vieja”. La participante reconoció que se excedió con su comentario y terminó reconociendo que no debió haberle dicho eso.

Aún así, Manuela le dijo que, a pesar de su arrepentimiento, se sigue reiterando en varios comentarios que no considera oportunos.

Artículos relacionados

Beba fue una de las primeras contra la que apuntó Karola. Apenas se dio el ingreso de la creadora de contenido, se registró un primer choque. Aun así, la barranquillera ha dejado claro que con Karola no tiene nada y tampoco pretende entrar en polémicas.

Yaya se declara team de Valentino y en contra de Karola
Karola le advirtió a Valentino Lázaro que intentará sacarlo de la competencia. (Foto: Canal RCN)

Además de Beba, Karola confrontó a Valentino Lázaro y le dijo que haría todo para sacarlo de la competencia. Al respecto, el influenciador dijo que no le teme a ella y también tiene cómo defenderse.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La casa de los famosos

Manuela Gómez arremete contra Beba en el brunch de La casa de los famosos por llamarla "vieja"

Manuela Gómez protagonizó un enfrentamiento con Beba en el brunch de La casa de los famosos, luego de que ella la llamara "vieja".

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada han tenido varios acercamientos en La casa de los famosos. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada no se guardó nada y reveló lo que siente por Yuli Ruiz: “Me interesa”

Alejandro Estrada habló en el brunch de La casa de los famosos Colombia de los acercamientos que ha tenido con Yuli Ruiz.

Este sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA La casa de los famosos

La IA sorprende al revelar quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La inteligencia artificial dio su pronóstico de quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 3 este 15 de febrero.

Lo más superlike

Emiro Navarro y Karola Emiro Navarro

Emiro Navarro envía emotivo mensaje a Karola por no poder estar cerca de ella en La casa de los famosos

Emiro Navarro sorprendió en redes al enviar un emotivo mensaje a Karola por no poder estar cerca de ella en La casa de los famosos.

Maluma y Yeison Jiménez Maluma

Maluma aparece en foto con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y sorprende en redes

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones