La tensión sigue al límite entre Alexa Torrex y Beba. Las participantes tuvieron un nuevo cruce en el brunch, la dinámica que sirve de antesala a la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Para esta ocasión, los líderes de la semana, Alexa y Juanse Laverde tuvieron la oportunidad de participar del brunch haciendo las preguntas.

¿Por qué volvieron a discutir Alexa Torrex y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez aprovechó el momento para reclamarle a Beba por haberle dicho “vieja” e “inmadura”, pero Alexa también tomó la palabra y se fue en contra de la barranquillera por un reciente comentario que le hizo.

Torrex le reclamó fuertemente a Beba por su supuesta burla acerca de su forma de caminar. La cucuteña reveló que todo tiene que ver con una operación que tuvo tiempo atrás y que le ha ido generando dificultades a la hora de caminar.

Alexa Torrex lloró tras hacerle un reclamo a Beba de la Cruz. Foto: RCN

Lo cierto es que Alexa quedó muy dolida con eso y le lanzó frases a Beba como “mal ser humano, mala amiga, mala persona, hipócrita”, además, la culpó de crearle una inseguridad. Sin embargo, Valerie de la Cruz se defendió y recordó algunos episodios en que se ha sentido afectada por la forma en que Alexa se ha referido a ella, una de estas, cuando la cuestionó por decir que es de la costa.



La cucuteña no pudo contener las lágrimas en medio de su reclamo y reafirmó que la tensión con Beba está lejos de disiparse.

Los últimos posicionamientos han estado cargados de tensión entre Alexa y Beba. En una ocasión, Torrex comió una cebolla mientras la deportista le hablaba; posteriormente, la misma influenciadora sacó un pedazo de papel higiénico a de la Cruz y lanzó una fuerte frase ante ella.

¿Por qué Beba de la Cruz se disculpó con Manuela Gómez en La casa de los famosos?

Beba de la Cruz le pidió disculpas a Manuela Gómez por haberle dicho “vieja”. La participante reconoció que se excedió con su comentario y terminó reconociendo que no debió haberle dicho eso.

Aún así, Manuela le dijo que, a pesar de su arrepentimiento, se sigue reiterando en varios comentarios que no considera oportunos.

Beba fue una de las primeras contra la que apuntó Karola. Apenas se dio el ingreso de la creadora de contenido, se registró un primer choque. Aun así, la barranquillera ha dejado claro que con Karola no tiene nada y tampoco pretende entrar en polémicas.

Karola le advirtió a Valentino Lázaro que intentará sacarlo de la competencia. (Foto: Canal RCN)

Además de Beba, Karola confrontó a Valentino Lázaro y le dijo que haría todo para sacarlo de la competencia. Al respecto, el influenciador dijo que no le teme a ella y también tiene cómo defenderse.