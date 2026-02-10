Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola no le hará caso a Emiro tras su ingreso a La casa de los famosos, ¿qué hizo?

Tras su ingreso a La casa de los famosos, Karola recibió algunos consejos de Emiro y su reacción no pasó desapercibida en redes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Karola no le hará caso a Emiro tras su ingreso a La casa de los famosos
Karola recibe consejos de Emiro tras su ingreso a La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Tras confirmarse el ingreso de Karola a La casa de los famosos 3, las reacciones no han parado de llover. Emiro Navarro, mejor amigo de la influencer, no dudó en demostrar su emoción y dar algunos consejos para que su amiga se enfrente a este nuevo reto.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el ingreso de Karola a La casa de los famosos 3?

El ingreso de la creadora de contenido Karola a la tercera temporada de La casa de los famosos, ocurrió el lunes 9 de febrero de 2026. En redes destacan que su llegada ha sido uno de los momentos más comentados del reality.

El ingreso se dio bajo la dinámica de "congelados", en la que los participantes deben permanecer quietos. Karola llamó la atención al vestir un vestido de negro y una peluca fucsia. La participante no dudó en mostrar su emoción y dedicar algunas palabras a sus compañeros.

¿Cómo fue el ingreso de Karola a La casa de los famosos 3?
Karola, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El mensaje más recordado de la noche, fue el que le dedicó a Valentino, con quien sostiene una rivalidad desde antes del reality. La cartagenera afirmó que por fin se mostrarían sus verdaderas facetas y que se encargaría de sacarlo del programa.

Artículos relacionados

¿Qué consejos le dio Emiro a Karola para La casa de los famosos 3?

Al descubrir que el ingreso de la Cartagenera se había confirmado, Emiro no dudó en demostrar su emoción. En medio de una llamada, el influencer, quien es mejor amigo de Karola, le dio algunos consejos que le servirían para el reality.

¿Qué consejos le dio Emiro a Karola para La casa de los famosos 3?
Emiro aconseja a Karola para La casa de los famosos 3 / (Fotos del Canal RCN)

El exparticipante de La casa de los famosos 2 le aconsejó no buscar problemas y no involucrarse en conflictos ajenos. Le indicó que su prioridad debería ser concentrarse en su juego y contribuir con las labores de La casa.

Deja los problemas a un lado, deja esa peleadera también.

Con su mensaje, Navarro también dejó claro que apuesta por su amiga y que su voto de confianza está en ella.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Karola a Emiro Navarro?

Luego de escuchar los consejos del influencer, Karola dejó ver que, aunque Emiro es su amigo, no está dispuesta a tener en cuenta sus recomendaciones.

La influencer destacó que entra al reality para eliminar a todos aquellos que no ofrecen contenido, ni aportan dinamismo a la convivencia.

Yo entro es malosa, yo entro es aprenderla de verdad. Entro a sacar un poco de muebles que están allá, que están estorbando.

Su respuesta se viralizó rápidamente en redes, donde los fans celebran su llegada y continúan a la expectativa de lo que podría pasar en el programa que se transmite a las 8:00 p.m. por Canal RCN y su aplicación oficial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos Emiro Navarro

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”

Emiro llamó la atención al escribir un mensaje de despedida a Karola, tras su ingreso a La casa de los famosos 2026.

Sara Uribe y Marilyn Patiño hacen baile viral. Sara Uribe

Marilyn Patiño y Sara Uribe se llevaron elogios por su baile viral tras salir de La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Sara Uribe conquistaron las redes al protagonizar un baile viral en su visita a La Mega tras su eliminación.

Sara Uribe sorprendió al revelar su top 3 de finalistas en La casa de los famosos Sara Uribe

Sara Uribe sorprendió al revelar su top 3 de finalistas en La casa de los famosos: ¡No está Manuela!

Sara Uribe reveló su top 3 de finalistas en La casa de los famosos y sorprendió al dejar por fuera a Manuela Gómez, su amiga.

Lo más superlike

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu reapareció devastada tras la muerte de un ser querido: "me arrebataron un hermano"

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, se mostró afectada tras anunciar que está de luto tras recibir dolorosa noticia.

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano