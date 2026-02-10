Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

En las últimas horas se hizo viral un comentario que mezcló nostalgia y humor, luego de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl, celebrado el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

Lo que comenzó como una opinión espontánea terminó desatando una ola de reacciones entre fanáticos del pop latino y seguidores de una de las bandas más icónicas de los 2000.

El artista puertorriqueño fue protagonista de un espectáculo cargado de referencias culturales, español sin filtros y símbolos de identidad latina. Su show, que incluyó escenas cotidianas, baile, celebración y un mensaje de unión continental, no pasó desapercibido y dividió opiniones en redes sociales, especialmente por tratarse de una presentación completamente en español en un evento de alcance global.

¿Quién es el integrante de RBD que hizo la comparación?

Se trata de Alfonso “Poncho” Herrera, actor mexicano que hizo parte de la banda RBD, una de las agrupaciones juveniles más exitosas de Latinoamérica. RBD estuvo integrada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Christian Chávez y el propio Poncho Herrera, y marcó a toda una generación con giras internacionales y múltiples éxitos musicales.

Aunque Poncho fue una pieza clave del grupo en su momento, el actor no participó en el reciente reencuentro de la banda, en el que los demás integrantes realizaron una gira internacional que despertó gran expectativa entre los fanáticos. Su ausencia fue uno de los temas más comentados durante ese regreso.

Poncho Herrera hizo parte de la exitosa agrupación mexicana RBD. (Foto Jeff Daly / AFP)

¿Por qué Poncho Herrera hizo esas declaraciones?

El comentario surgió luego de que Herrera publicara en redes sociales un mensaje elogiando la presentación de Bad Bunny, asegurando que “Benito la rompió”. A partir de esa publicación, una cuenta que simulaba ser de una figura televisiva lanzó una crítica sobre la voz del cantante, reconociendo, sin embargo, que el show había sido bueno.

Ante esto, Poncho respondió con ironía y sinceridad, afirmando que él cantaba “peor” cuando hacía parte de RBD y que lo realmente importante del espectáculo era el mensaje que se transmitía. La frase fue interpretada como una defensa al artista y una muestra de autocrítica que conectó con el público.

Poncho Herrera confesó cantar peor que Bad Bunny en RBD. (Foto Frazer Harrison / AFP)

“Yo cantaba peor en RBD… Acá lo importante es el mensaje Tía”, dijo el actor.

Tras su respuesta, seguidores del actor no tardaron en reaccionar, recordándole que su voz formó parte del éxito de la banda y que existen múltiples pruebas de ello. Otros aprovecharon para destacar su trayectoria y el impacto que RBD sigue teniendo años después de su separación.