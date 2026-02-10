Lina Tejeiro sorprendió al revelar el nombre del cantante colombiano que es su 'crush': "está muy guapo"

Lina Tejeiro, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional, una vez más captó la atención en redes sociales tras revelar el nombre del famoso colombiano que es su crush.

¿Quién es el 'crush' de Lina Tejeiro? Esto reveló la actriz

En medio de una entrevista que concedió para el podcast '40 Grados' de Cris Pasquel, la reconocida actriz colombiana se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas, incluso dijo sin titubeos el nombre del cantante colombiano que es su crush, una revelación que dejó a más de uno boquiabierto.

"¿Cuál es el crush nacional que te daña la mente, que te provoca hacer el del1cioso?", preguntó Pasquel. Frente a la curiosidad, Tejeiro dijo en primer momento que le parecía muy difícil responder, sin embargo, segundos después dio a conocer que ya lo tenía en mente.

"Dios mío, está muy difícil, ah.... pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy muy guapo, y lo digo con todo el respeto del mundo, Ryan Castro", señaló Lina terminando así con el misterio.

¿Ryan Castro es el crush de Lina Tejeiro?

Luego de dar a conocer el nombre del cantante, la también empresaria y propietaria de su propia marca de maquillaje aseguró que en conversación con su mamá, ella le decía jocosamente que le daban ganas de hacerle el "awo", una expresión que ya es insignia del Ryan.

Este es el crush colombiano de Lina Tejeiro. Foto | Canal RCN.

Frente a la respuesta, Cris, conductor del programa, afirmó que lo dicho por su invitada eran "fuertes declaraciones", por lo que no dudó en decirle a su comunidad digital a que le hagan llegar ese clip al antioqueño.

Por su parte, Lina confiesa que le da pena, pero insiste en que lo dijo con total respeto. Por su parte, él le hace claridad en que solo se trató de una pregunta que quiso hacerle, además, aprovecha este espacio para invitar al artista colombiano para que acepte una invitación a su formato de entrevistas.

Lina Tejeiro reveló que su crush colombiano es Ryan Castro. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la confesión de la recién confirmada como participante de MasterChef Celebrity, causó furor entre los internautas, especialmente en la mujeres, quienes se sintieron completamente identificadas con ella.