'El Agropecuario' rompió el silencio y destapó la verdad sobre su relación con Yina Calderón

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, nuevamente fue tema de conversación en redes sociales, en esta oportunidad tras destapar verdad sobre su relación con la polémica creadora de contenido Yina Calderón.

¿Qué dijo el agropecuario sobre su relación con Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el también llamado 'Agropecuario' ha construido una sólida comunidad de más de 1 millón de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que se mostró cercano y abierto a responder todo tipo de curiosidades de su vida personal.

Una de las preguntas que no pasó desapercibida estuvo relacionada con la influenciadora Yina Calderón, pues un usuario escribió lo siguiente: "¿Tú y Yina qué? ¿Cómo te parece ella?".

¿Cómo reaccionó Juan David Tejada tras ser interrogado por Yina Calderón?

Ante el evidente interés por saber qué tipo de relación existe entre los dos, el empresario no dudó en responder y así mismo poner fin a las especulaciones que se han generado en redes sobre su cercanía con Calderón.

"La verdad somos muy buenos amigos, ella es una gran persona, una gran amiga que mejor dicho, sin palabras con ella, pa' qué, no tengo nada qué decir de ella", señaló Tejada dejando claro este tema.

De acuerdo con 'El Agropecuario', la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una gran persona, pues aseguró que con él ha se ha portado muy bien, haciendo énfasis en que sostiene sus palabras ahí, y en cualquier lugar en el que tenga que decirlo, "es una súper persona", agregó.

Esto dijo Juan David Tejada sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

¿Por qué se rumoraba que entre Juan David Tejada y Yina Calderón había un romance?

Los rumores sobre un supuesto romance entre Yina y Juan David, se dieron a raíz de varios videos que compartió la misma empresaria, en donde se mostraba bastante cercana al hombre mientras compartían unos días en un lujoso hotel de Guatapé.

Ex de Aida Victoria Merlano aclaró rumores de romance con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la aparición de ambos juntos en el mismo lugar, provocó una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes empezaron a especular que entre ambos podría estar sucediendo algo más que una amistad.