Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

'El Agropecuario' rompió el silencio y destapó la verdad sobre su relación con Yina Calderón

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, dejó ver lo que piensa sobre la polémica creadora de contenido y contó detalles de su relación.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Silueta de un hombre en caballo - Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
El Agropecuario reveló qué tipo de relación tiene con Yina Calderón. Foto | Freepik - Canal RCN.

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, nuevamente fue tema de conversación en redes sociales, en esta oportunidad tras destapar verdad sobre su relación con la polémica creadora de contenido Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el agropecuario sobre su relación con Yina Calderón?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el también llamado 'Agropecuario' ha construido una sólida comunidad de más de 1 millón de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, un espacio en el que se mostró cercano y abierto a responder todo tipo de curiosidades de su vida personal.

Artículos relacionados

Una de las preguntas que no pasó desapercibida estuvo relacionada con la influenciadora Yina Calderón, pues un usuario escribió lo siguiente: "¿Tú y Yina qué? ¿Cómo te parece ella?".

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juan David Tejada tras ser interrogado por Yina Calderón?

Ante el evidente interés por saber qué tipo de relación existe entre los dos, el empresario no dudó en responder y así mismo poner fin a las especulaciones que se han generado en redes sobre su cercanía con Calderón.

"La verdad somos muy buenos amigos, ella es una gran persona, una gran amiga que mejor dicho, sin palabras con ella, pa' qué, no tengo nada qué decir de ella", señaló Tejada dejando claro este tema.

De acuerdo con 'El Agropecuario', la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es una gran persona, pues aseguró que con él ha se ha portado muy bien, haciendo énfasis en que sostiene sus palabras ahí, y en cualquier lugar en el que tenga que decirlo, "es una súper persona", agregó.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Juan David Tejada sobre Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

 

¿Por qué se rumoraba que entre Juan David Tejada y Yina Calderón había un romance?

Los rumores sobre un supuesto romance entre Yina y Juan David, se dieron a raíz de varios videos que compartió la misma empresaria, en donde se mostraba bastante cercana al hombre mientras compartían unos días en un lujoso hotel de Guatapé.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Ex de Aida Victoria Merlano aclaró rumores de romance con Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la aparición de ambos juntos en el mismo lugar, provocó una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes empezaron a especular que entre ambos podría estar sucediendo algo más que una amistad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu reapareció devastada tras la muerte de un ser querido: "me arrebataron un hermano"

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, se mostró afectada tras anunciar que está de luto tras recibir dolorosa noticia.

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte Yeison Jiménez

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte

A un mes de su fallecimiento, la hermana de Yeison Jiménez compartió un video inédito del velorio realizado en el lugar del accidente.

El Tigre cumple 40 años y el fútbol no lo olvida. Falcao

Falcao cumple 40 años y recibió emotivos mensajes del fútbol mundial

Radamel Falcao García celebra 40 años y recibe homenajes de clubes, jugadores y entidades del fútbol que recuerdan su legado histórico.

Lo más superlike

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

El famoso árbitro vivió un romántico momento en la cancha que terminó en un preocupante episodio ocurrido una semana después en su casa.

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos Emiro Navarro

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano